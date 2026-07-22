Jugará el Gran Maestro de Caibarién Elier Miranda Mesa torneo internacional de ajedrez en México

El Gran Maestro de Caibarién, Elier Miranda Mesa jugará los días 25 y 26 de julio el torneo internacional de ajedrez Cadereyta en Querétaro México.

El abierto de Cadereyta en tierras aztecas es un festival que comprende además, otras actividades como talleres del juego ciencia.

El Gran Maestro de la Villa Blanca con elo de 2450 puntos tiene entre sus objetivos ocupar las primeras posiciones del torneo. Según reconoció el propio Elier, el evento se jugará al estilo rápido, 40 minutos para cada jugador.

Asímismo el total de rondas son 6, por el sistema suizo de competencia.

Miranda Mesa tiene previsto intervenir en los torneos clásicos el abierto de Aguascalientes también en México y el abierto de Panamá en el mes de Agosto. En estos torneos el objetivo será incrementar su coeficiente de Elo.

Imagen: Archivo CMHS.