Primer Ministro: conversaciones con EE.UU. buscan soluciones por la vía del diálogo

Marrero Cruz añadió que los asesinatos de reputación, las manipulaciones y los llamados a la desunión y la fractura responden a un plan bien diseñado para generar incertidumbre y desconfianza

Como ha expresado el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en correspondencia con la consistente política de la Revolución, se han sostenido conversaciones con representantes del gobierno de EE.UU., orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales, señaló hoy Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro, en su cuenta en la red social X.

El Jefe de Gobierno señaló en otro post en esa plataforma digital que “el equipo de trabajo conformado para esta responsabilidad estratégica cuenta con la confianza, el apoyo y el mandato del General de Ejército y del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Marrero Cruz añadió que los asesinatos de reputación, las manipulaciones y los llamados a la desunión y la fractura responden a un plan bien diseñado para generar incertidumbre y desconfianza. “Cada paso, en este momento histórico determinante, es en defensa de la Revolución y de nuestra soberanía”, puntualizó sobre este tema el Primer Ministro.