Científicos logran leer un texto filosófico de casi 2.000 años sepultado por el Vesubio

El avance supone un hito en el intento de descifrar cientos de papiros de la antigua ciudad romana de Herculano, destruida junto con Pompeya por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.

Investigadores que utilizan inteligencia artificial (IA) y técnicas avanzadas de imagen lograron por primera vez reconstruir de forma íntegra y no invasiva el contenido de un rollo sellado de Herculano, uno de los manuscritos carbonizados por la erupción del monte Vesubio hace casi 2.000 años.

El avance supone un hito en el intento de descifrar cientos de papiros de la antigua ciudad romana de Herculano, destruida junto con Pompeya por la erupción del Vesubio en el año 79 d.C.

El hallazgo fue anunciado por el Vesuvius Challenge, una iniciativa internacional que combina arqueología, informática e inteligencia artificial para recuperar el contenido de estos frágiles documentos sin necesidad de abrirlos físicamente.

IA y escáneres de alta resolución «desenvuelven» el papiro

Los rollos, ennegrecidos y extremadamente delicados, se desintegran si se intentan desenrollar de manera convencional.

Para superar ese obstáculo, los investigadores utilizan escáneres de alta resolución y algoritmos capaces de «desenvolver» virtualmente las capas del papiro y detectar los rastros de tinta.

«Hace apenas un año habría parecido una locura pensar que se podría leer un rollo completo de forma totalmente no invasiva», dijo Brent Seales, profesor de la Universidad de Kentucky y uno de los fundadores del proyecto. «Hoy hemos demostrado que es posible».

Filodemo y el rollo más antiguo

Entre los textos recuperados figuran unas 70 columnas de Sobre los vicios, libro I, atribuido al filósofo epicúreo Filodemo. Además, los investigadores lograron obtener cerca de 1,5 metros de texto legible repartidos en 20 columnas de otro documento datado entre los años 200 y 300 a.C., el rollo de Herculano más antiguo cuya escritura ha podido recuperarse parcialmente. El contenido aborda cuestiones de ética, artes y comportamiento humano.

El anuncio supone un nuevo salto para el proyecto. Como ya reportó DW, en febrero de 2025 ya se había informado de un primer avance significativo, cuando los investigadores consiguieron identificar por primera vez algunas palabras en estos manuscritos carbonizados gracias a la combinación de inteligencia artificial y experiencia humana.

Más de 600 rollos aún sin abrir

Hasta ahora se han escaneado unos 45 rollos y fragmentos de papiro, pero más de 600 rollos permanecen sin abrir, dentro de una colección que supera el millar de papiros conservados. Además, amplias zonas de la Villa de los Papiros, donde fueron hallados en el siglo XVIII, todavía no han sido excavadas, por lo que podrían aparecer más documentos.

Con el objetivo de acelerar el trabajo, el Vesuvius Challenge anunció que pondrá a disposición del público todos sus datos, códigos y modelos y ofrecerá un premio de un millón de dólares a la primera persona o equipo que consiga leer íntegramente otro de los rollos.

Los investigadores aseguran que el progreso se está acelerando. En las últimas 24 horas, dijeron, lograron desplegar virtualmente la longitud completa de un rollo y obtener cerca de 140 nuevas columnas de texto, un avance impensable hasta hace poco, cuando hasta hace poco solo lograban leer alrededor del 10 % del contenido de un rollo.