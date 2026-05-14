Concierto “La era está pariendo un corazón” reunirá en Uruguay a artistas solidarios con Cuba ante el bloqueo

La emblemática cantora y activista afrouruguaya Chabela Ramírez repudió este miércoles lo que calificó de “amenaza fuerte y terrible” que ejerce Estados Unidos contra Cuba.

Así lo expresó en exclusiva a Prensa Latina en vísperas de su participación en el concierto “La era está pariendo un corazón-Uruguay canta por Cuba”, que tendrá lugar mañana en la noche en el teatro El Galpón de la capital uruguaya.

Ramírez señaló que el concierto “nace de la emergencia que vive Cuba” y es un reflejo de lo que piensan en Uruguay quienes rechazan “las amenazas y agresiones que sufren países del continente”.

Refirió que tales políticas hostiles de Washington afectan también a México, Colombia y Venezuela. Por ello, un grupo de cantantes uruguayos se pusieron de acuerdo para cantar “La era está pariendo un corazón”, del cantautor cubano Silvio Rodríguez.

“Con mucho gusto participo en el concierto —expresó— porque creo firmemente en que la cultura abre los ojos a influencias cegadas y deja ver que existe otra realidad, la de la libertad de los pueblos”. Y añadió: “Vamos a cantar con mucha esperanza y poniendo el corazón”.

Isabel “Chabela” Ramírez es una música y activista afrouruguaya, figura del candombe y el carnaval uruguayo. En 2024, la Intendencia de Montevideo la galardonó nombrándola “Hija ilustre de Montevideo”.

La iniciativa de reunir a músicos uruguayos por Cuba partió del reconocido cantor y compositor Gerardo Dorado, conocido como “El Alemán”.

El concierto “La era está pariendo un corazón-Uruguay canta por Cuba” tendrá un elenco de primera, incluidos artistas de la talla de Larbanois & Carrero, Lu Ferreira, Numa Moraes, Carmen Pi, Alejandro Balbis, Diane Denoir, Washington Carrasco & Cristina Fernández, Chabela Ramírez y Gerardo Nieto.

El evento será un gesto solidario y un esfuerzo para recaudar fondos para la isla antillana frente a las penurias que su pueblo resiste por el bloqueo reforzado por Estados Unidos.

(Con información de Prensa Latina)