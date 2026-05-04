Reafirman en Italia solidaridad con Cuba en Día de los Trabajadores

Diversas fuerzas políticas y sociales de Italia reafirmaron su apoyo a Cuba, frente a la política agresiva de Estados Unidos, con eventos y mensajes solidarios en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, señalan hoy reportes.

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) emitió un comunicado, en el cual renueva su compromiso de mantenerse firme al lado del país antillano «sin reservas ni vacilaciones», a la vez que «reconocemos y honramos el inmenso valor de su resistencia en un momento histórico marcado por enormes presiones y desafíos globales».

«Cuba no es solo una isla, sino un símbolo vivo de dignidad que se niega a doblegarse, demostrando al mundo que la soberanía y la justicia social son valores innegociables», expresó la Anaic en esa nota en saludo al pueblo cubano, que este Primero de Mayo reafirmó una vez más, durante diversos eventos en la isla, su respaldo al proceso revolucionario.

«Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio destino, libres de cualquier injerencia externa y bloqueos que vanamente intentan sofocar la voluntad de un pueblo heroico», enfatizó esa asociación.

Por otra parte, miles de personas asistieron la víspera a un acto de apoyo a las causas de Cuba y Palestina, efectuado en el Parque del Círculo Concetto Marchesi de la Asociación de Promoción Cultural y Social ARCI, en la Vía del Frantoio, del barrio romano de Tiburtina.

A esa movilización, como parte de las iniciativas desarrolladas durante el Día de los Trabajadores, asistieron militantes de la Red de los Comunistas (RdC) y de otras fuerzas políticas, además de afiliados a la Unión Sindical de Base, así como a las organizaciones juveniles Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil de Alternativa.

El economista Luciano Vasapollo, dirigente de la RdC y cofundador del capítulo italiano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad (REDH), destacó que esa actividad, que se extendió desde las 10:30 hora local hasta altas horas de la noche, fue escenario de muestras de internacionalismo y críticas a las políticas bélicas.

«La jornada transcurrió entre debates, momentos de convivencia y música combativa», como «herramienta cultural de lucha y conciencia», apuntó Vasapollo, respecto a la actuación de cantantes y agrupaciones de izquierda, incluido el influyente grupo de rock Banda Bassotti, con un fuerte compromiso político y social.

Participaron en ese acto el consejero y segundo jefe de la Embajada de Cuba en Italia, Damián Delgado y el primer secretario a cargo de Asuntos Culturales, Carlos Gutiérrez.

Gutiérrez expresó que «nos conmueven las numerosas muestras de apoyo recibidas en estos meses en toda Italia, que demuestran que Cuba no está sola» pues «las sentimos como un abrazo real, concreto, que cruza mares y fronteras».

El gobierno de Estados Unidos, según dijo «intenta asfixiarnos, rendirnos por hambre, provocar el colapso de la Revolución, quebrar la voluntad de un pueblo, pero se equivoca, pues «no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas», como expresó hace 26 años el Comandante en jefe Fidel Castro.

Basta con observar a los millones de cubanos que marcharon el Primero de Mayo en la isla «para reafirmar nuestro firme compromiso con la paz y la defensa de la Patria y de nuestra soberanía», pues «nuestra disyuntiva es una sola: ¡Patria o Muerte!», agregó el diplomático.