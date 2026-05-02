“No van a amedrentarnos”: Bruno Rodríguez ante decreto de Trump para ampliar medidas coercitivas contra Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó este viernes las nuevas medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra la Mayor de las Antillas, en medio de un recrudecimiento del bloqueo económico y el cerco energético.

“Rechazamos firmemente las recientes medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos”, escribió el canciller en su cuenta de la red social X. Rodríguez Parrilla calificó estas acciones como una muestra de la intención de imponer, una vez más, “un castigo colectivo al pueblo cubano”.

El anuncio de las nuevas restricciones coincidió con la jornada del 1 de mayo. Según el canciller, “no es coincidencia que estas medidas se anunciaran el 1 de mayo, el mismo día en que millones de cubanos salen a las calles para denunciar el bloqueo de Estados Unidos y el asedio energético”.

El canciller cubano contrastó la situación en ambos países: “Mientras el gobierno de Estados Unidos reprime a su propio pueblo en las calles, busca castigar al nuestro, que resiste heroicamente los ataques del imperialismo estadounidense”.

Rodríguez Parrilla advirtió que estas medidas tienen carácter extraterritorial y violan la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, afirmó que “Estados Unidos no tiene derecho alguno a imponer medidas contra Cuba o contra terceros países o entidades”.

El jefe de la diplomacia cubana calificó la reacción estadounidense como “repudiable pero curioso y ridículo”. Explicó que el gobierno de Estados Unidos se alarma y responde con nuevas medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas contra Cuba ante el desfile de más de medio millón de cubanos en La Habana por el 1 de Mayo, encabezado por el General de Ejército Raúl Castro y el presidente Miguel Díaz-Canel, y ante la firma de “6 millones de cubanas y cubanos (81% de la población mayor de 16 años) en defensa de la Patria amenazada militarmente, en denuncia del bloqueo recrudecido y del cerco energético”.

“La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas”, sentenció el ministro, y agregó: “No van a amedrentarnos”. Asimismo, declaró que “frente a la nueva Orden Ejecutiva del gobierno de Estados Unidos con más medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, nuestro pueblo no se amedranta”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un nuevo decreto que impone medidas coercitivas contra la isla, según informaron funcionarios de la Casa Blanca a la agencia de noticias Reuters.

Las nuevas disposiciones unilaterales y abusivas están destinadas a aumentar la presión sobre Cuba en medio del mayor recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y del cerco energético. Las medidas se dirigen específicamente a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano e imponen más restricciones migratorias.