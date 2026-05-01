El desfile por el Primero de Mayo a la altura de estos tiempos

Una vez más el pueblo asistió a las calles para demostrar la valía de los trabajadores en la Villa Blanca .Al desfile lo antecedió como siempre una emulación dónde se tuvieron en cuenta los indicadores de la organización así como las actividades colaterales que fueron incluidas en la emulación .

Los resultados fueron los siguientes. De los seis sindicatos grandes el tercer lugar lo ocupo Civiles de la defensa,el segundo Salud y el primero Educación .

Por su parte de los 9 sindicatos pequeños los primeros lugares del tres al uno fueron los siguientes Energía y Minas ,Comercio y en el primer lugar el sindicato de la cultura.

Desde ya se promovió la emulación para las festividades del año 2027 convocando a los trabajadores a redoblar esfuerzos e iniciativas.

Imágenes: de la autora.