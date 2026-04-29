Sector privado en Villa Clara también firma por la patria

Santa Clara 28 abr (ACN) Una representación de los más de 314 trabajadores no estatales pertenecientes a la sección sindical de arrendadores de viviendas, afiliados al Sindicato de Hotelería y Turismo en Villa Clara, convocaron este lunes a la Firma por la Patria y a la participación masiva en las celebraciones por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en un acto realizado en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en esta central geografía.

En una jornada que resaltó la importancia creciente de este segmento laboral y su contribución a la economía local, Maglin del Sol Martínez, secretaria general del movimiento obrero en Villa Clara, declaró a la ACN que el sector no estatal consolida su aporte al desarrollo provincial, destacando la vitalidad y el compromiso de su fuerza laboral.

En ese sentido, dijo que este gremio es ejemplo en el funcionamiento interno de la organización y su vinculación con los organismos de relación.

Por su parte, el experimentado líder obrero Ernesto García Ramos, secretario de la sección sindical de arrendadores de viviendas, informó sobre la implementación generalizada en el empleo de códigos QR y la aplicación Transfermóvil en las casas de arrendamiento, promoviendo transacciones electrónicas que facilitan así las operaciones de los clientes y el comercio digital.

Asimismo, se refirió la labor de incentivo y capacitación para que propietarios de negocios accedan a créditos bancarios, como la iniciativa Mi Proyecto y Emprendimiento Crece del Banco Popular de Ahorro que ofrece facilidades a mujeres y jóvenes emprendedores con formas de devolución de los montos accesibles y sin tramites demorados.

En el ámbito sindical, manifestó el orgullo de su sección por los importantes reconocimientos y comentó que ha sido distinguida con la Placa 22 Congreso de la CTC, y que una de sus viviendas de arrendamiento recibió la Placa Gente que Suma como reflejo del valioso esfuerzo colectivo de un equipo que apuesta por la unidad.

El líder obrero también puntualizó que se promueve el movimiento El Valor de una Sonrisa, una iniciativa que resalta la amabilidad y el buen trato al cliente, supliendo carencias con un servicio de calidad.

Además, afirmó que el gremio participa activamente en proyectos de impacto social, apoyando al Centro Provincial de Deambulantes, la Casa de Niños sin Amparo Familiar y la Sala de Oncohematología.

Concluyó comentando que a estas acciones solidarias se suman donaciones a damnificados por eventos climatológicos en provincias orientales y talleres de enfrentamiento a las drogas, dirigidos a sus usuarios.

Con más de 57 mil afiliados, los trabajadores no estatales villaclareños, a través de sus representantes, transmitieron la firme convicción de que la unidad otorga invencibilidad y su certeza en el progreso de la patria, su esfuerzo diario por Cuba y la inquebrantable cohesión entre el segmento no estatal y la Revolución.