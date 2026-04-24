Defiende Cuba logros y desafíos en eliminación de discriminación

La Habana, 23 abr (ACN) La vice primera ministra de la República de Cuba, Inés María Chapman Waugh, intervino hoy ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en Ginebra, durante la primera jornada de presentación del informe periódico cubano correspondiente al período 2018-2023, en un contexto complejo marcado por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos y el aumento de presiones externas.

En su intervención, Chapman Waugh ratificó la voluntad del país de continuar enfrentando todas las formas de racismo y discriminación racial, y subrayó que, a pesar de las limitaciones derivadas del contexto externo, Cuba ha mantenido el cumplimiento de sus compromisos internacionales y ha impulsado un amplio proceso de actualización legislativa e institucional, destacó la Cancillería.

Entre los principales resultados presentados por la jefa de la delegación cubana destacó la aprobación de la Constitución de la República de 2019, que incluye la dignidad humana como valor supremo y el principio de igualdad con rango constitucional; la implementación del 92 por ciento de las recomendaciones formuladas por el Comité en 2018; y el desarrollo del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial Color Cubano, como eje central de las políticas públicas en esta materia.

Chapman Waugh reconoció los desafíos asociados al perfeccionamiento de los sistemas de información estadística, la identificación de brechas y la necesidad de ampliar el conocimiento ciudadano sobre los mecanismos de denuncia.

La presentación del informe periódico se produce en el marco del cumplimiento de las obligaciones de Cuba como Estado parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por la Isla en 1972.

Como parte del programa de la delegación, la vice primera ministra sostuvo un encuentro bilateral con Gün Kut, presidente del Comité, en el que reafirmó el compromiso de Cuba de mantener un diálogo respetuoso y constructivo, así como el interés en recibir las recomendaciones del órgano para continuar avanzando en el perfeccionamiento de sus políticas públicas.

El presidente del Comité reconoció la participación de Cuba con una delegación de alto nivel, a pesar del complejo contexto que enfrenta el país, y destacó su compromiso con la implementación de la Convención.