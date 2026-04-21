martes, abril 21, 2026
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Obtiene Hidroeléctrica Hanabanilla de Villa Clara Premio Nacional de Conservación y Restauración 2026

Tomado de CMHW

Una grata noticia para el patrimonio villaclareño y de Cuba constituye el otorgamiento del Premio Nacional de Restauración y Conservación 2026 a la Central Hidroeléctrica Hanabanilla UEB Robustiano León, de Manicaragua, dado a conocer en la tarde de este lunes 20 de abril

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural se inclinó por la icónica institución, que inició su construcción a principios de los años 50 del siglo pasado. En ese tiempo se paralizaron las ejecuciones en 1958, con un 70% de avance cuando, a raíz de la Huelga general del 9 de abril, un grupo de guerrillas que operaban en las montañas del Escambray bajaron a la obra para detener los trabajos. Luego del Triunfo de la Revolución se reinicia la ejecución en junio de 1959.

La parte cubana con la asesoría de técnicos checos llevaron a cabo la terminación de la obra y el montaje de las dos primeras unidades, que sincronizaron al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), el 11 de enero de 1963.

La tercera unidad fue contratada íntegramente a la extinta Checoslovaquia, la cual fue montada y puesta en servicio en 1968, con la cual se completó la capacidad de diseño de la Central. La planta está conectada al Sistema y su función principal consiste en llevar la Regulación Secundaria de la Frecuencia del SEN.

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