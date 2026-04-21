martes, abril 21, 2026
Lo último:
Principales

Cuba confirmó encuentro con delegación de Estados Unidos en La Habana

Tomado de Cubadebate

El diario Granma, en intercambio esta mañana con el subdirector general a cargo de EE. UU. del Minrex, Alejandro García del Toro, indagó acerca de recientes publicaciones de la prensa extranjera sobre reuniones entre funcionarios de EE. UU. y Cuba en La Habana.

García del Toro expresó: “Es un asunto sensible que, como hemos dicho, manejamos con discreción.

“Pero puedo confirmar que recientemente se celebró aquí en Cuba un encuentro entre delegaciones de Cuba y Estados Unidos. Por la parte estadounidense participaron secretarios adjuntos del Departamento de Estado y por la parte cubana, a nivel de viceministro de Relaciones Exteriores.

Subdirector general a cargo de EE. UU. del Minrex, Alejandro García del Toro. Foto: Minrex.

“En el marco de la reunión, ninguna de las partes estableció plazos o realizó planteamientos conminatorios, como ha sido mencionado por medios de prensa estadounidenses. Todo el intercambio se produjo de forma respetuosa y profesional.

“La eliminación del cerco energético contra el país fue un tema de máxima prioridad para nuestra delegación. Este acto de coerción económica, es un castigo injustificado a toda la población cubana. Es también, un chantaje a escala global contra estados soberanos, los cuales tienen todo el derecho de exportar combustibles a Cuba, en virtud de las normas que guían el libre comercio”.

(Tomado de Granma)

Tomado de Cubadebate

Tomado de Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Publica noticias y análisis con un tratamiento objetivo de los hechos. Muestra los intereses que el poder global oculta para mantener sus privilegios. UCI, La Habana, Cuba. editor@cubadebate.cu

También te puede gustar

Potencia Villa Clara atención a políticas sociales

Tomado de CMHW

Asistió Díaz-Canel a la gala por los 501 años de La Habana

Tomado de Cubadebate

Líderes de Rusia y Cuba debatirán el martes el desarrollo de la asociación estratégica

Tomado de CubaSí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *