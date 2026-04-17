Encabezó Díaz-Canel homenaje a cuadros del Partido en Memorial José Martí

La Habana, 17 abr (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó este jueves en el Memorial José Martí la ceremonia de homenaje a cuadros y trabajadores de la propia organización por sus años de servicio ininterrumpido.

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Según precisaron fuentes de Presidencia, en el acto participaron el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, integrantes del Secretariado y otros dirigentes.

Fueron reconocidos trabajadores con cinco, diez, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de labor en diferentes departamentos y dependencias del Comité Central.

El tributo fue considerado “un merecido tributo a la lealtad y el ejemplo cotidiano” de quienes “han contribuido a forjar la resistencia, el desarrollo y la dignidad de una Cuba socialista y soberana”, según se expresó en la ceremonia.

En nombre de los homenajeados, Roberto del Pino González, vicejefe del departamento Agroalimentario del Comité Central, agradeció el reconocimiento que calificó como “un honor y un acicate”; “un compromiso ante el patriotismo, la unidad y la disposición del pueblo de defender la Revolución al precio que sea necesario”.

Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado y jefe del departamento Económico-Productivo del Comité Central, destacó la relevancia de que el homenaje se realizara este 16 de abril, fecha en que confluyen el 65 aniversario de la Declaración del Carácter Socialista de la Revolución, el Día del Miliciano y la fundación del Partido Comunista de Cuba. Felicitó a los homenajeados por su dedicación al Partido y a la patria.

Como parte de la jornada se inauguró la exposición “El canto de la Patria es nuestro canto”, organizada por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en el Memorial José Martí, con motivo del 65 aniversario de la Victoria de Playa Girón.

La muestra, bajo la curaduría de Lesbia Vent Dumois, Premio Nacional de Artes Plásticas, reúne 30 obras visuales inspiradas en textos literarios y canciones sobre la gesta de Girón y la Revolución cubana.

Vent Dumois explicó al Presidente Díaz-Canel y a los asistentes que la exposición partió de una idea de la musicóloga y presidenta de la Uneac, Marta Bonet.

Según las notas de la Uneac, la exposición “prueba, en el actual y complejo escenario que vive la nación cubana, cómo los artistas se han sumado siempre a la defensa de la soberanía de la Patria”.