Inicia pago correspondiente al mes de abril a más de 134 mil jubilados en Villa Clara

«Todas las instituciones pagadoras recibieron con tiempo las nóminas actualizadas, para que los más de 134 mil jubilados de Villa Clara puedan cobrar su pensión correspondiente al mes de abril a partir de este martes en los bancos, y desde el miércoles en Cadeca y unidades de Correo». Así dijo la jefa del departamento de Seguridad Social en la provincia Marisol Fernández.

Fernández insistió en que el pensionado tiene la facilidad de emitir un documento con su firma para autorizar a un familiar o vecino a cobrar su chequera, para ello, aclaró, «solo deben presentar el carné de identidad de ambos en las entidades pagadoras».

Odalys Gómez, directora de BANDEC en la provincia, aseguró que disponen del efectivo en bóvedas para el pago a los jubilados, así como el servicio de caja extra en todos los ventanillos para no detener ese acto ante la falta de fluido eléctrico.

El director del Banco Popular de Ahorro Yosvani Morales ratificó que siempre le pagarán al pensionado el ciento por ciento del dinero correspondiente al mes.