Sistema bancario: en busca de soluciones viables para mejorar la calidad del servicio

Por las largas colas y aglomeraciones en las sucursales bancarias para muchos cubanos deviene casi una odisea acceder a la demanda de efectivo

Responder con soluciones viables a las necesidades de esa población que a diario acude a sus sucursales, principalmente a extraer efectivo, es hoy una de las tareas más emergentes de nuestro sistema bancario.

Por las largas colas y aglomeraciones desde horas bien tempranas, para muchos cubanos deviene casi una odisea acceder a las referidas unidades con ese propósito, máxime cuando violando regulaciones del Estado no pocos negocios privados y comercios apenas aceptan el pago digital o transferencias.

Entonces entre las constantes y prolongadas interrupciones de los servicios por falta de electricidad, de conectividad y hasta de personal, más el insuficiente funcionamiento de cajeros automáticos, la calidad de las prestaciones bancarias se convierte en un reto permanente.

La crítica situación energética que enfrenta el país se siente en todo ello, de ahí que en cada territorio se adopten medidas organizativas, de reajuste del horario y días de servicio de los bancos, incluida la prioridad a jubilados y pensionados en las fechas establecidas cada mes y limitaciones en la cantidad de dinero permitido a sacar.

Vale destacar una iniciativa que hace poco vimos en la sucursal de Amargura y Mercaderes, en la Habana Vieja, donde una de sus trabajadoras se encarga de extraer de un cajero automático el efectivo que solicite el cliente, con lo cual se frenan actitudes fraudulentas y de acaparamiento que proliferan a costa de las necesidades de la población.

En tal sentido ha habido denuncias sobre personas inescrupulosas que se acercan a los cajeros con varias tarjetas y extraen indiscriminadamente altas sumas, dejando a la población sin apenas disponibilidad.

Para mitigarlo, en La Habana el Banco Metropolitano ha reubicado los cajeros automáticos en el interior de las sucursales. Una decisión que, además, busca proteger los equipos del vandalismo, que en varios municipios capitalinos ha sido significativo.

En medio de todo lo anterior resulta loable la idea de, a partir de este mes de abril, en cuatro de ellos realizar, de manera experimental, el pago a jubilados y pensionados en centros comerciales, para de esa forma acercarles el servicio a su área de residencia y evitar la aglomeración de personas en las sucursales bancarias.

En conferencia de prensa Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba (BCC), señaló que con los gobiernos de Habana Vieja, Playa, Plaza de la Revolución y de La Lisa se puntualizan los pasos organizativos del nuevo experimento o plan piloto.

Informó además, que se trabaja por llevar a centros laborales de alta concentración de trabajadores el pago del salario en efectivo, y en tal sentido la prioridad la tendrían las instituciones de salud y otros sectores vitales.

El directivo destacó que como parte de un plan emergente para mantener la vitalidad y calidad de los servicios a la población y a las entidades, en los bancos ya muchas oficinas empiezan a tener el respaldo energético a través de paneles solares.

El vice presidente del Banco Central de Cuba aseguró que hoy día hoy alrededor del 90% de la cantidad de personas que concurren a las sucursales es demandando efectivo, y una manera de disminuir tan alta afluencia con ese único propósito es logrando incrementar los pagos digitales.

Por otra parte, tal cual se anunció el martes, desde el miércoles primero de abril comenzaron a circular en la capital billetes de dos mil y cinco mil pesos, y gradualmente la medida se extenderá al resto del país.