El arcoíris: un puente entre la física y el asombro

En este Día Mundial del Arcoíris vale recordar que ese fenómeno óptico y meteorológico es más que un motivo de placer estético

¿Para qué sirve un arcoíris? La respuesta menos ortodoxa pudiera ser que sirve para recordarnos que, incluso después de la tormenta más cerrada, la luz siempre encuentra una grieta para descomponerse en belleza.



Sin embargo, en este Día Mundial del Arcoíris vale subrayar que su utilidad trasciende lo estético para convertirse en una herramienta de medición atmosférica de precisión absoluta.



El arcoíris sirve como un gigantesco sensor óptico natural; su brillo, la nitidez de sus franjas y la presencia de arcos supernumerarios informan a los meteorólogos sobre el tamaño exacto de las gotas de lluvia y la pureza del aire. Según explican expertos en plataformas de divulgación científica como National Geographic.



Este singular fenómeno funciona como un espectroscopio a cielo abierto que permite entender la humedad relativa y la densidad del agua suspendida, demostrando que la belleza no es un adorno de la naturaleza, sino una consecuencia directa de su perfecta funcionalidad física.



El arcoíris debe su nombre a la mitología griega, específicamente a Iris, la mensajera de los dioses, que unía el Olimpo con la tierra firme. Fue la cultura helénica la que acuñó el término «arco de Iris» para describir ese camino fugaz que la deidad recorría con sus alas de oro.



Históricamente, se considera que Aristóteles fue de los primeros en intentar sistematizar su estudio en su obra Meteorológica, allá por el año 350 a.C., aunque fue mucho después cuando la ciencia moderna le desdibujó el misticismo al arcoíris dotándolo de leyes universales.

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Foto: tomada de pexels.com

Para definir qué es un arcoíris debe imaginarse un ballet de fotones chocando contra esferas de cristal líquido. En esencia, se trata de un fenómeno óptico y meteorológico que consiste en la aparición en el cielo de un espectro de frecuencias de luz continuo.



Cuando la luz solar atraviesa las gotas de lluvia, estas actúan como diminutos prismas que refractan la luz, la reflejan en su cara interna y la vuelven a refractar al salir, descomponiendo la luz blanca en sus longitudes de onda fundamentales.

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Foto: Desmond Boylan

Este proceso de dispersión es el que crea el arco circular que percibimos, siempre en el lado opuesto al sol respecto al observador. Y vale aclarar, según precisa la NASA, que el arcoíris no existe en un lugar específico del espacio, es una ilusión óptica dependiente de nuestra posición.



Los descubrimientos científicos más recientes han llevado el estudio de este fenómeno a niveles microscópicos y computacionales asombrosos. Investigadores de la Universidad de California han logrado simular por primera vez mediante algoritmos de trazado de rayos por qué existen arcoíris «gemelos» o «siameses», descubriendo que la causa no es solo la refracción, sino la existencia de gotas de agua no esféricas, aplanadas por la resistencia del aire, que actúan como lentes asimétricas.



Tales hallazgos, publicados y comentados en sitios de alto impacto como Phys.org, revelan que el arcoíris es mucho más complejo de lo que Newton imaginó en su día. Incluso, se ha detectado la presencia de arcoíris de metano líquido en Titán, la luna de Saturno, lo que abre una ventana a la meteorología de otros mundos.

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El arcoíris doble, fenómeno poco frecuente, que incluye un segundo arco más tenue con los colores invertidos; el rojo hacia el interior y el violeta hacia el exterior Foto: Carme Molist Vidal

Entre las curiosidades más fascinantes que suelen escapar al ojo común, destaca el hecho de que nadie ve exactamente el mismo arcoíris que la persona que tiene al lado.



Al ser una construcción de la luz en la retina de quien mira, cada gota de agua refleja la luz de manera distinta para cada ángulo visual. Por tanto, el arcoíris es una experiencia estrictamente personal y única.



Además, aunque desde el suelo solo vemos un arco, desde un avión o una montaña alta se puede apreciar que son en realidad círculos completos.

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Foto: DepositPhotos

Y para la cantante cubana Liuba María Hevia, por ejemplo, el Sr. Arcoíris canta a “los lindos colores de la felicidad”, aun cuando en él también se concentren leyes fundamentales que rigen nuestro universo.