Heberbiovac HB: primera vacuna certificada por OMS en Latinoamérica

El año 1984 fue decisivo para el investigador Yair Quiñones Maya del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), donde es uno de sus más antiguos trabajadores y líder de uno de sus productos más eficientes en estos 40 años próximos a cumplir por la institución, la vacuna Heberbiovac HB, destinada a combatir la Hepatitis B y su prevención

Cuenta que ese fue al año que comenzó a trabajar en la Casa 149, un pequeño laboratorio científico existente antes de ser inaugurado el CIGB luego de graduarse de ingeniero químico. Justo después de regresar de una beca en Bélgica en el año 1986, comienza a trabajar en el CIGB en el desarrollo del INTERFERON Alfa Recombinante.

Menciona que fue en diciembre del año 1989 cuando se incorpora al establecimiento del proceso de producción de la vacuna contra la Hepatitis B.

“Me tocó una parte muy complicada, que fue el proceso de absorción y desorción, la forma de purificación es un poco sui generis, era algo bastante ingenieril” Quiñones Maya cuenta que en el año 1992 el Doctor Luis Herrera, fundador de la Biotecnología en Cuba y director del CIGB por más de 10 años, decidió que luego de haber sido Cuba uno de los primeros países en el mundo en producir una vacuna contra la Hepatitis B, esta fuera certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estuvimos trabajando fuerte desde el año 1992 hasta el año 2000, que fue cuando se certificó la vacuna por la OMS.

Esto fue en los años del Periodo Especial, etapa de crisis económica en la isla, luego de la disolución de la Unión Soviética. Creo que fue lo que nos dio una madurez enorme a la biotecnología cubana, porque lograr esa certificación en ese momento fue una proeza, consideró.

La creación del Heberbiovac HB fue uno de los trabajos en equipo más grandes que han existido en el país, cuenta el investigador Quiñones ya que en su proceso participaron el CIGB, el Centro Nacional de Biopreparados (BioCen), Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB) y la Autoridad Nacional Regulatoria de Medicamentos (CECMED), aunque también participaron empresas constructoras y electromédicas.

“El Heberbiovac HB fue la primera vacuna certificada por la OMS en Latinoamérica” todo eso bajo la batuta del Doctor e investigador José Miyar Barruecos, designado por el líder de la Revolución cubana Fidel Castro como Coordinador del Polo Científico del Oeste de la capital desde su creación hasta 2012.

El resultado de este logro científico significó un hito muy importante para el CIGB, ya que su visibilidad fuera de Cuba aumentó mucho y logró que la institución científica cubana fuera invitada a cada evento en el mundo sobre la producción de vacunas.

El investigador Yair Quiñones menciona que gracias al nivel y el prestigio alcanzado una vez certificada la vacuna de Heberbiovac HB por la OMS, comenzaron las transferencias de tecnologías a nivel internacional, a países como Irán e India, donde se montaron plantas de producción del medicamento.

De los cuarenta años que está por cumplir el CIGB el próximo 1 de julio, Quiñones Maya destaca el resultado de un gran equipo de trabajo, liderado por Fidel Castro y el Doctor Herrera.

“Sin un equipo de trabajo bueno no se hubieran logrado todos los hitos aquí en el CIGB, esa es la mejor enseñanza que yo me llevo en este próximo aniversario”

Actualmente Quiñones trabaja en la planta CIGB Mariel como Director de gestión de la calidad, donde cuenta que trasmite a un equipo de jóvenes muy comprometidos las enseñanzas aprendidas en todos estos años de trabajo.

Ahí me di cuenta del valor de los jóvenes, tengo un maravilloso equipo que se entrega muy fuerte al trabajo. Mi objetivo es que cuando me retire dejar un equipo altamente capacitado para seguir adelante con la biotecnología cubana, destacó.

Esta es la historia de otro de esos héroes cubanos que batallan cada día contra las dificultades y ponen en alto la ciencia y la biotecnología cubana, específicamente del CIGB que el próximo mes de julio celebrará sus 40 años de fundado por Fidel Castro y formador de varias generaciones de eminentes científicos de la isla.



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