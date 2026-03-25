Telenovela cubana Ojo de Agua: “Alberto Corona y Rubén tenemos mucho en común”

Con Alberto Corona conversamos a propósito de Rubén, el rol protagónico de la telenovela nacional que transmite por estos días Cubavisión en horario estelar

Del teatro a la televisión, hemos tenido la suerte de ver a Alberto Corona cambiar de piel con la naturalidad de quienes nacieron para actuar. Despertó la polémica con su personaje en Sábados de Gloria y por estos días nos llega con aires de galán desde ese encantador paraje junto al mar: Ojo de Agua.

Con Alberto Corona conversamos a propósito de Rubén, el rol protagónico de la telenovela nacional que transmite por estos días Cubavisión en horario estelar.

¿Cómo llegas al elenco de Ojo de Agua?

“Fue en un momento en que tenía mucho trabajo, casi siempre pasa así, todo llega junto: una gira teatral por Europa, Loysis me había propuesto un personaje en Regreso al corazón y, de momento, Alberto Luberta me llama para ofrecerme un personaje en Ojo de agua. La gira, para mí y mi grupo Kilómetro Cero, era muy importante y, desgraciadamente, todo me coincidía.

“El Luber, como le decimos cariñosamente a ese excelentísimo director, me envía los primeros libretos y comienzo a leer. Desde los primeros capítulos me enamoré de Rubén, es el personaje que me atrapó. Le comento a Luberta lo de la gira y que no podía estar en la novela pero que, si me daba Rubén, lo dejaba todo. Por suerte para mí, el salir a rodar se atrasó y pude hacer mi gira, donde no pude estar fue en Regreso al corazón, porque sí coincidió con la gira.

“Entonces, llegó la llamada, mi móvil decía: llamada entrante del Luber, descuelgo y lo primero que dice Luberta es: «RUBÉN ES TUYO». Un año antes supe de Rubén por una publicación en Facebook de Lil Romero, una de las escritoras de la novela, y su escrito me llamó mucho la atención porque era un texto de Rubén defendiendo puntos que son temáticas que abordo en mi teatro. Pues un año después de esa publicación de Lil Romero, el universo se alineó y pude darle vida a Rubén”.

A estas alturas, todos los televidentes conocemos a Rubén, o eso pensamos, pero ¿cómo lo presentarías tú que, precisamente, le diste vida?

“Presentaría a Rubén como un hombre de campo, con una crianza patriarcal hegemónica muy ortodoxa y enquistada en las caracteristicas fundamentales de su ser. Pero a pesar de esto, es un hombre que aprende y crece constantemente apoyándose, sobre todo, en sus sentimientos, que son puros, limpios y genuinos”.

¿Cuánto hay en común entre Rubén y Albertico?

“Tenemos mucho en común. Yo acostumbro ponerle el signo zodiacal a los personajes que interpreto y Rubén es Aries, sin dudas, como yo. Impulsivo, suele ser como un niño grande, no piensa mucho lo que dice y hace, y eso lo lleva a cometer grandes errores. Es una persona que tiene un alto concepto de cuidar de familia, es cariñoso, romántico, muy trabajador. Estas son características y defectos de Rubén que coinciden con Alberto Corona”.

¿Qué fue lo más difícil y qué lo más apasionante de Ojo de Agua?

“Realizar una telenovela en estos tiempos en nuestro país es extremadamente difícil y complicado. Nos enfrentamos diariamente a condiciones que rozan lo inhumano por el deterioro que actualmente sufre no solo la televisión, sino el país en todos los ámbitos. Esto hace que la creación artística se vea afectada en gran medida. Nos reponemos al desastre y concentro todas mis fuerzas en lo verdaderamente importante para mí: mi arte. Es cuando se hace la magia, aparece el goce, el disfrute, te envuelve una burbuja que te protege de algo verdaderamente triste que te estruja el alma. Me pregunto, ¿Brad Pit es un excelentísimo actor, pero, si tuviese que grabar una telenovela en Cuba tuviese el mismo éxito teniendo en cuenta estas condiciones?

En tiempos de tanta interacción en redes sociales ¿qué retroalimentación has recibido del público?

“El público es esa fuerza que, en tiempos de oscuridad, te hace descubrir una gran luz que te dice: no te detengas, sigue creando, sigue haciendo arte porque alegras nuestros días”.

¿Cuál te gustaría que fuera tu próximo personaje?



“No pienso en eso, solo sé que quiero dar vida a seres humanos que tengan algo que decir y que aporten al mejoramiento humano”.