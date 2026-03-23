Falleció el reconocido músico cubano Jorge Gómez, director de Moncada

En la madrugada de hoy falleció en esta capital a los 83 años de edad, el pianista, compositor y director del emblemático Grupo Moncada, Jorge Gómez Barranco, publicó el Ministerio de Cultura (MINCULT) y el Instituto Cubano de la Música (ICM) en un sentido mensaje de condolencias.

Nacido el 8 de enero de 1943 en La Habana, Gómez Barranco se formó en el ámbito académico como profesor de filosofía, pero muy temprano comenzó a desarrollar una obra autoral marcada por la profundidad conceptual y el cuidado del lenguaje musical, abunda el comunicado.

Su obra ha dialogado durante décadas con la realidad del país, la poesía y las inquietudes de su tiempo; y su trayectoria fue la de un creador que hizo del rigor y la honestidad estética una forma de permanencia, añade la nota.

Jorge Gómez está estrechamente ligado a la historia del Movimiento de la Nueva Trova, del cual fue protagonista activo desde una perspectiva reflexiva y musicalmente elaborada; hasta fundar y dirigir desde 1972 el Grupo Moncada, una de las agrupaciones más significativas del panorama musical cubano de las últimas décadas.

Bajo su liderazgo, ese colectivo se consolidó como un espacio de experimentación sonora y lírica, donde confluyen la canción, el jazz, la música coral y elementos de la tradición popular en la mayor de las Antillas, explica además el mensaje del MINCULT y el ICM.

No solo fue el director musical, sino también uno de los principales compositores y arreglistas; llevando a la agrupación a los escenarios más célebres del mundo; entre los que destacan sus giras por Francia, Brasil y Etiopía.

Moncada, con el liderazgo del desaparecido músico, participó en varias ediciones del famoso Festival de la Canción San Remo (Italia) junto a figuras de la talla del español Joan Manuel Serrat, la italiana Ana Oxa, así como los ingleses Carl Palmer y Phil Manzanera.

Puntualizan, asimismo, las máximas autoridades culturales en la mayor de las Antillas, que la obra autoral de Gómez Barranco se caracteriza por un profundo respeto por la palabra cantada; y que muchas de sus composiciones han acompañado momentos esenciales de la vida cubana e interpretadas por destacados cantantes.

Desarrolló —más allá de los escenarios— una importante labor pedagógica y de pensamiento musical, defendiendo siempre una visión humanista del arte; por eso su legado permanecerá como parte viva del patrimonio sonoro cubano, donde la canción se entiende no solo como expresión estética, sino como acto de conciencia y memoria cultural.

Presidente de la Feria internacional Cubadisco hasta el momento de su deceso, fue también director y conductor de programas de radio y televisión sobre música cubana y latinoamericana, y organizó con éxito veladas culturales y cantatas conmemorativas como la del aniversario 20 del asalto del Cuartel Moncada y el aniversario 50 del Movimiento de la Nueva Trova, entre muchas otras.

Ejerció como Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante cuatro Legislaturas (2003-2023), y fue miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); al tiempo en que ostentaba importantes condecoraciones como la Orden Félix Varela de Primer Grado, conferida por el gobierno cubano; la Orden Juan Marinelo, la Réplica del Machete de Máximo Gómez, y la Distinción por la Cultura Nacional, entre otros reconocimientos.

La partida fisica de Jorge Gómez deja un profundo dolor en el gremio musical que lo recordará por su compromiso y entrega a la Revolución y la cultura cubana; en nombre del MINCULT y el ICM, llegue a familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias, concluye el mensaje.

Para quienes deseen despedir al notable artista, indica finalmente la nota, su cadáver será velado en la Funeraria de Calzada y K desde las 10:00 a.m. de este lunes; y su sepelio está pactado para las 4:00 p.m. en la Necrópolis de Colón.