Cuba Recicla: una campaña de bien público que transforma barrios y hábitos

Desde el pasado 18 de marzo, coincidiendo con la celebración del Dia Mundial del Reciclaje, inició en Villa Clara, como en todo el país, la campaña de bien público 2026 “Cuba Recicla”, que se extenderá por el periodo de un año.

La emisora CMHW sirvió de sede para su lanzamiento, mediante una conferencia de prensa encabezada por Orlando Darío Morfi González, director general de la Empresa Provincial de Recuperación de Materias Primas.

Durante la presentación de la propuesta, la directora de desarrollo Odelmis Gómez Salina, al explicar los objetivos de esta campaña, resaltó el impacto favorable para el desarrollo del reciclaje y cambiar la visión para ver los residuos no como desperdicios, sino como una oportunidad.

Además, según la convocatoria, esta campaña tiene entre sus encargos, lograr una cultura del reciclaje inclusivo y sostenible que posicione la gestión responsable de residuos reciclables como pilar de la economía y el cuidado medioambiental.

Al decir de Dayexy Cambert Pegudo, especialista de esa dirección, entre las acciones están potenciar los festivales que se realizan cada semana y extenderlos en toda la geografía villaclareña, mantener el proyecto Reciclo mi Barrio, que ya cumple tres años, así como realizar concursos, hacer carteles, spot radiales y televisivos.

La Empresa de Recuperación de Materias Primas de Villa Clara cerró el 2025 con más de 600 millones de pesos de ingresos y cuatro millones de dólares por concepto de exportación.

Así informó Morfi González y destacó el compromiso de los 460 trabajadores con que cuenta actualmente la entidad, con unidades empresariales en todos los municipios y una empresa filial en el Cayo Santamaría, en la costa norte de la provincia.

En resumen, «Cuba Recicla», una campaña de bien público que inició el 18 de marzo con un año de duración, encaminada a reforzar y ampliar el alcance actual del reciclaje hasta llegar a cada barrio de la provincia.