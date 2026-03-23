Ciencia meteorológica, garante del hoy y del mañana

En el Día Meteorológico Mundial, gratitud y aplausos a quienes tributan de manera tan importante a la seguridad y el bienestar de todos

Lo mismo el cotidiano hecho de llevar el paraguas para protegerse del aguacero anunciado, que los complejos preparativos de un país ante la llegada de un ciclón, le deben mucho al saber y actuar de la ciencia meteorológica.



Por eso, cada 23 de marzo, la comunidad internacional celebra el Día Meteorológico Mundial, a propósito de la creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) este mismo día de 1950.

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Imagen: tomada de X

Bajo el lema “Observar hoy para proteger el mañana”, la efeméride de este 2026 subraya precisamente que, tras un sencillo parte meteorológico, o la consulta de cualquier ciudadano para saber la temperatura que hace, y también para lograr el complicando seguimiento a un fenómeno meteorológico, en todos los casos existe un engranaje global de millones de observaciones diarias procesadas en una singular red internacional.



La Profesora Celeste Saulo, Secretaria General de la OMM, destaca en su mensaje con motivo de la fecha que este sistema de observación es la base de decisiones valoradas en miles de millones de dólares en sectores como la aviación, la energía, la salud y la infraestructura.

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