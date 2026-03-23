Arriba a sus 47 años hospital de Cienfuegos, inaugurado por Fidel

El hospital general universitario Gustavo Aldereguía Lima (HGAL), inaugurado y bautizado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz como un símbolo de la salud, la vida y la felicidad de los cienfuegueros, arriba hoy a sus 47 años de fundado.

Las visitas de Fidel al enclave médico de la provincia de Cienfuegos fueron tan reiteradas que cada rincón guarda las huellas de sus pasos, mientras los fundadores y quienes han permanecido por mucho tiempo allí recuerdan las orientaciones, indicaciones y halagos a esa gran obra de la salud de la voz del líder histórico de la Revolución Cubana.

Para este año que se conmemora el centenario del natalicio del Comandante, el colectivo del GAL desarrolla un programa de 100 acciones científicas, de capacitación o reordenamiento, tales como las Puertas abiertas en especialidades como Medicina Interna y Anestesiología; talleres; exposiciones fotográficas, acciones comunitarias; y jornadas de higienización,.

Inaugurado el 23 de marzo de 1979, el hospital cienfueguero es hoy el principal emporio médico de la provincia y amplia su influencia en los ocho municipios, comunidades rurales y zonas intrincadas de la montaña.