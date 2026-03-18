Venezuela vs. Estados Unidos en la final del Clásico Mundial 2026

Venezuela jugará la primera final de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrotar a Italia en semifinales. Su rival será Estados Unidos, ante quien cayó en cuartos de final de 2023.

Venezuela jugará la primera final del Clásico en su historia después de derrotar a Italia en semifinales. Estados Unidos, por su parte, intentará ganar su segundo título después de perder la final en 2023.

Venezuela vs. Estados Unidos

Omar López anunció que el abridor de Venezuela para la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 será Eduardo Rodríguez, lanzador de los Arizona Diamondbacks.

Por parte de Estados Unidos, el elegido es Nolan McLean, joven prometedor de los New York Mets.

Ambos lanzadores permitieron tres carreras en su única apertura hasta la fecha en este campeonato. Ahora las esperanzas del título descansan sobre ellos.

Estados Unidos llega a la final después de derrotar a República Dominicana en un juego espectacular entre dos de los mejores rosters del torneo. Será su tercera final seguida en el Clásico.

La novena quisqueyana había ganado sus cinco primeros partidos con una de las mejores ofensivas en la historia del torneo, pero Paul Skenes y el bullpen de Estados Unidos lograron frenarla.

En el historial de juegos entre Estados Unidos y Venezuela en el Clásíco Mundial de Béisbol, los norteamericanos tienen una ligera ventaja de 3-2.

La más reciente fue en 2023, y a buen seguro nadie la olvida en Venezuela: la novena criolla había llegado al tramo final ganando por 7-5, pero un grand slam de Trea Turner cortó en seco su gran torneo.

En la semifinal contra Italia, Venezuela dio la vuelta al tablero: cuando perdía por 2-1 en la séptima entrada, anotó tres carreras que acabarían dándole la victoria. En cuartos de final, también habían remontado ante Japón, campeona en 2023.

Pero si el partido contra República Dominicana sirve de indicativo, el bullpen de Estados Unidos promete oponer más resistencia que los de Italia y Japón.

Aunque Estados Unidos llegaba a este Clásico Mundial de Béisbol 2026 con uno de sus mejores rosters, su actuación no ha sido tan convincente como se esperaba en el plato. El trabajo de los lanzadores venezolanos será que vuelva a ser así en la final.

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Venezuela y Estados Unidos se juega este martes, 17 de marzo, en el Loan Depot Park en Miami (Florida), hogar de los Marlins de la MLB. El estadio ha acogido la fase final del campeonato.