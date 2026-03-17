Piratas de la Confitera arrancan con fuerza en el beisbol de segunda categoría en Caibarién

El nuevo torneo de béisbol de segunda categoría en Caibarién comenzó con gran intensidad tras la conclusión de la II Copa Enrique Eduardo Carvajal. Los Piratas de la Confitera marcaron el paso al vencer en dos ocasiones a las Panteras: primero 6 carreras por 3 y luego 3 por 2, colocándose en la cima de la tabla con dos victorias sin derrotas.

En otros resultados, los Súper Frikis superaron a los Tigres 10 por 7, mientras que los Tiburones, campeones de la Copa Enrique Eduardo, dividieron honores ante Viñas: cayeron 0-3 en el primer choque, pero se desquitaron con un contundente 10-0 en el segundo.

Tabla de posiciones actual:

Piratas de la Confitera: 2-0

Súper Frikis: 1-0

Tiburones: 1-1

Viñas: 1-1

Tigres: 0-1

Panteras: 0-2

Las acciones continuarán el próximo fin de semana en los estadios Heriberto Duquesa de Remedios y Humberto Jordán Gallo de Caibarién.

Imagen: tomada del perfil de Facebook de Inder Caibarién.