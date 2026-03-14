Liderazgo femenino impulsa el desarrollo turístico en Villa Clara

Santa Clara, 14 mar (ACN) Con el propósito de socializar experiencias y avances científicos liderados por las féminas, sesionó en el complejo gastronómico cultural Santa Rosalía el VIII Taller Territorial “La Mujer en el Turismo en Villa Clara”.

Vivian Martínez de la Vega, directora de Desarrollo e Innovación del sector en la provincia, declaró en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que el encuentro forma parte del programa por el Día Internacional de la Mujer.

El evento, precisó, busca exaltar el aporte femenino a la llamada industria sin chimeneas y reconocer sus resultados en la gestión del conocimiento.

Integrantes de la Cátedra Honorífica Mujer y Desarrollo, encabezadas por su presidenta, la doctora en ciencias Yaima Delgado González, junto a las investigadoras Isabel Julia Veitía Arrieta y Lutgarda Hernández Alba, profundizaron en la inserción de la mujer en el turismo sostenible y su influencia en la profesionalización del ramo mediante la superación constante.

Por su parte, la doctora María del Carmen Velasco Gómez, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en el territorio, resaltó la alianza entre los sectores estatal y privado para la producción de bienes y servicios.

Subrayó que, en ambos modelos de gestión, las trabajadoras demuestran una alta capacidad resolutiva y de entrega.

Asimismo, Velasco Gómez instó a potenciar las ciencias sociales y humanísticas como herramientas para perfeccionar la comunicación y la organización en la industria de los viajes y la hotelería.

Durante la cita, Elizabeth Plascencia Silverio y Glenda Fraga Durán presentaron el impacto del proyecto «De la Granja a la Mesa», en el Hotel La Granjita.

Esta iniciativa asegura el suministro de alimentos frescos directamente desde áreas de cultivo locales hacia la oferta gastronómica del cliente.

También se ponderó la labor de las especialistas en la transformación de la matriz energética en el Hotel Los Caneyes, y el liderazgo de Yohanna González Álvarez, del Hotel América, en la aplicación de la mixología sostenible.

Esta técnica artística en la mezcla de bebidas prioriza la gestión de residuos y el uso de ingredientes autóctonos para elevar la experiencia en el bar.

En el ámbito del transporte, Yaima Martín Cabana destacó la participación femenina en la creación de bases de carga para vehículos eléctricos y en el mantenimiento técnico de paneles solares, como parte del cambio de matriz energética.

La jornada concluyó con un reconocimiento especial a Regla Dayamí Armenteros Mesa, delegada del Ministerio de Turismo en Villa Clara, por su consagración y empeño en elevar los estándares de calidad del sector en la provincia.