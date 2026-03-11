miércoles, marzo 11, 2026
Cultura

Mujeres que traen vida en tiempos de guerra: La comadrona, de Bibbiana Cau (+Podcast)

Tomado de Cubahora

Fuerte, generosa y silenciosamente rebelde, Mallena encarna esa figura femenina que sostiene la comunidad incluso cuando el mundo se derrumba por la guerra

En La comadrona, Bibbiana Cau nos lleva a la Cerdeña rural de 1917 para contar la historia de dos mujeres que se niegan a aceptar el destino que otros han decidido para ellas. Es una novela histórica de tono íntimo y emotivo, centrada en la sororidad, la resistencia y el poder sanador de quienes acompañan la vida y el nacimiento. Mallena llegó a Norolani dieciséis años atrás, como esposa de Jubanne, para escapar de un pasado oscuro que el lector irá reconstruyendo poco a poco.

El pueblo la ha adoptado como propia porque ha sido la comadrona de todos: atiende cada parto sin cobrar, sin juzgar, guiada por un saber ancestral transmitido por su madre.

Fuerte, generosa y silenciosamente rebelde, Mallena encarna esa figura femenina que sostiene la comunidad incluso cuando el mundo se derrumba por la guerra.

Podcast aquí.

