Cuba ante el primer clarín del Clásico Mundial de Béisbol

La Habana, 5 mar (ACN) Cuba vive hoy la antesala de un nuevo desafío en el VI Clásico Mundial de Béisbol, cuando mañana debute ante Panamá en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, en la apertura del Grupo A.

Desde aquel histórico subcampeonato en 2006, cuando solo Japón pudo cerrar el camino en la final, la escuadra antillana ha transitado por rutas irregulares: sexta en 2009, quinta en 2013, séptima en 2017 y cuarta en 2023, cuando volvió a rozar el podio tras avanzar hasta las semifinales.

El equipo cubano vuelve a ese escenario con la memoria llena de batallas y cicatrices, con una historia que pesa, pero también empuja.

Llega a esta edición con la ambición de volver a instalar las cuatro letras entre los gigantes del torneo, un propósito bien difícil que comienza a escribirse este viernes sobre el diamante boricua.

Las alarmas no han sido pocas; en sus partidos de preparación con equipos de Grandes Ligas, la ofensiva cubana pareció caminar entre sombras al caer primero 4-0 frente a los Reales de Kansas City y luego 19-2 ante los Rojos de Cincinnati, con una tormenta en contra de 19 imparables y tres jonrones.

Entre ambos desafíos, los dirigidos por Germán Mesa apenas conectaron 11 hits y solo un extrabase, un doble que quedó como solitario destello en medio del silencio ofensivo.

Esa actuación encendió el debate entre aficionados y especialistas, porque Cuba, nación donde el béisbol respira en cada esquina, sabe que el bateo suele ser su brújula emocional; cuando los maderos callan, el país entero escucha ese silencio.

Para el duelo inaugural, la dirección técnica entregará la pelota a su zurdo más brillante del momento, Liván Moinelo; el astro pinareño llega con credenciales imponentes tras una temporada estelar en Japón con los Halcones de SoftBank, donde fue Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico.

Moinelo firmó una campaña casi mítica: 12 victorias, apenas tres derrotas y un microscópico promedio de carreras limpias de 1.46 en 167 entradas, con 172 ponches que cayeron como bombas sobre los bateadores rivales.

Nueve temporadas en el béisbol japonés han pulido su talento hasta convertirlo en un lanzador de precisión, capaz de dominar la zona con la serenidad de un veterano y la furia de un debutante.

Frente a él estará otro zurdo que también carga con una historia íntima, Logan Allen, lanzador de los Guardianes de Cleveland, quien defenderá la camiseta istmeña por la herencia de su madre Pam, nacida en la Zona del Canal.

Para Allen, este Clásico es mucho más que un torneo, es una forma de honrar la sangre que lo conecta con Panamá, una patria heredada que ahora lo llama desde el montículo. Su madre, según confesó el propio pitcher, es quizás la persona más emocionada con esta aventura.

Con tres temporadas en Grandes Ligas, Allen acumula balance de 23 victorias y 24 derrotas, 4.48 de efectividad y 320 ponches en 379.1 entradas, pero más allá de los números, llega con una mezcla de orgullo familiar y entusiasmo competitivo que suele alimentar las grandes historias del béisbol.

El duelo promete así un contraste fascinante: dos zurdos, dos caminos, dos motivaciones; Moinelo, el maestro que regresa al escenario mundial con el prestigio ganado en Japón y Allen, el hijo de la diáspora que lanza por las raíces de su madre.

En esta llave completan el cuadro Canadá, Colombia y Puerto Rico, con una jornada inaugural que también incluirá el enfrentamiento entre boricuas y colombianos.

Solo dos equipos avanzarán a los cuartos de final, una realidad que convierte cada juego en una batalla temprana, a sabiendas que en torneos tan cortos, el margen de error es apenas una línea de tiza sobre el diamante.

Por eso Cuba sabe que el primer paso puede marcar el rumbo de toda la travesía, y aunque llega con dudas en el bateo, también llega con el orgullo intacto y la certeza de que, cuando la pelota empiece a volar en San Juan, la historia siempre deja espacio para los renacimientos.

Mañana, bajo las luces del Hiram Bithorn, el béisbol volverá a latir con acento caribeño, y Cuba intentará demostrar que su historia en el Clásico aún tiene páginas por escribir.