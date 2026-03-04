Cubanas vencen a Curazao en eliminatoria mundialista de fútbol

LA PUESTA en escena de la selección femenina de fútbol de Cuba en la eliminatoria mundialista de Concacaf ante Curazao resultó más un clásico de culto que un éxito popular de taquilla: la victoria 3-0 dejó más valor para los entendidos que para el público expectante en el estadio Antonio Maceo. Obviamente los presentes disfrutaron de los tres goles de penal de Katheryn Rodríguez, le aplaudieron y celebraron con ella que es líder en la cancha y espectáculo para los que gozan de su carisma y su fútbol. Sin embargo, no se contagió la grada con el orden y el sacrificio, y aunque por momento parecía que se metían al choque como el jugador número 12, los amagues de romper el mutismo se evaporaban luego de un regate. Quizá si el vértigo hubiera formado parte de la obra les hubiera emocionado más, pero en el banquillo de las cubanas tenían otras prioridades: que Yeranis Lee y Katheryn Rodríguez hicieran rodar la maquinaria desde el núcleo mismo. Y lo lograron, porque son obreras y jerarcas según el acto, y saben mezclar delicadeza y sacrificio a partes iguales. La seguridad defensiva quedó a kilómetros de distancia de la espectacularidad, porque Sheyla Wanton y Yarisleidy Mena dominaron con tanta autoridad la zaga que parecía fácil anular a las delanteras rivales. Otro engaño. Se jugó a lo que Cuba quiso, y aunque probablemente se pudo más en el ataque, dio un baño a un rival con más competencias de las que pudo mostrar. «Trabajamos muy fuerte para corregir los errores que cometimos ante San Cristóbal y Nieves en el primer partido de estas eliminatorias, y hoy salieron mejor las cosas», reconoció Elizabeth Cuff, directora técnica del plantel cubano. «Confiamos en este equipo, sabíamos que podían jugar muy bien al fútbol y que estar concentradas y no perder la confianza era una de las claves para sumar tres puntos», evaluó para JIT. Y esa misma confianza podía olerse desde lejos, porque desde el camerino salieron desbordando alegría y divirtiéndose, y allí regresaron contentas a celebrar, después de saludar y agradecer a los presentes con un aplauso. Bajaron casi todos a reclamar la atención de la goleadora y una captura del momento en los teléfonos, porque le reconocieron como líder, y también como ídolo a la de Villa Clara. «Eran un compromiso asumir responsabilidades en el equipo, desde lo individual me toca aportar, a partir de mi experiencia y la continuidad de jugar una liga foránea» reconoció Rodríguez. Sin embargo, ni la alegría tremenda por lo conseguido le provocó olvidar el desempeño coral. «El fútbol es un deporte colectivo y aunque a mí me tocó marcar los goles, el resto de mis compañeras trabajó para dejar la puerta en cero, para crear oportunidades y se sacrificaron por este resultado que nos pone muy contentas», enfatizó. Si bien algunos no entendieron el orden como contagioso, el pitazo final de la principal si desató el elogio y el aplauso, como la tercera celebración de Kathy, que sacó los dedos de su mano derecha y contó junto a todos el uno, dos y tres, y de la cancha con la victoria y un paso muy chévere.