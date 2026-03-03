Iniciará Villa Clara captaciones para Colegio Universitario de Medicina

Sandy Orlando Moré Mir, coordinador de la entidad, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la convocatoria responde a la necesidad vital de formar recursos humanos motivados y comprometidos con estas especialidades priorizadas, lo que contribuirá al sostenimiento de la fuerza de trabajo calificada que requiere la provincia y el Sistema Nacional de Salud.

Las carreras que se ofertan para el curso 2026-2027 resultan Medicina, con un total de 60 plazas (50 para la sede central de la UCM en Santa Clara y 10 para la Facultad de Ciencias Médicas de Sagua la Grande), Enfermería, con 40 plazas (30 para la urbe capital provincial y 10 para la Sagua), e Higiene y Epidemiología, con 10 plazas, todas para la sede central, explicó el también doctor en Ciencias Pedagógicas y profesor titular.

De acuerdo con el documento rector del proceso de captación, los interesados deben cumplir requisitos académicos específicos según la especialidad por la que opten; para Medicina se exige un índice académico general, en décimo y onceno grados, superior a 85 puntos, y notas mínimas de 85 en las asignaturas de Biología y Química.

Mientras que, para Enfermería, el índice debe ser superior a 80 puntos, con notas mínimas de 80 en Biología y Química; y, en el caso de Higiene y Epidemiología, se requiere más de 80 puntos en general y una nota mínima de 80 en Biología.

En caso de que la cifra de aspirantes supere el plan de plazas para cada carrera, Moré Mir informó que se aplicará un examen de cinco preguntas de Biología y Química para los interesados en Medicina y Enfermería, y solo de Biología para Higiene y Epidemiología, con contenidos correspondientes a los grados décimo y onceno.

La selección final, constató, se realizará mediante un escalafón que integrará el 50 por ciento del índice académico obtenido en décimo y onceno grados, y el 50 por ciento del promedio de las notas alcanzadas en el examen; en caso de empate, se dará prioridad a las notas más altas de las materias que constituyen requisitos según la carrera elegida.

El proceso de captación también incluye una entrevista individual a los interesados, en la que se evaluará su motivación por la especialidad, su preparación política, el dominio sobre el acontecer nacional e internacional, y se constatará el cumplimiento de los requisitos académicos exigidos, afirmó.

María Karla Fernández Guadarrama, del Instituto Preuniversitario Abel Santamaría de Santa Clara, comentó que, desde que supo de la oportunidad de ingresar al CU, se ha preparado con mucha dedicación; “mi sueño es estudiar Medicina y poder contribuir a la salud de nuestro pueblo, esta convocatoria representa una puerta abierta para quienes tenemos vocación y queremos formarnos con excelencia».

Los aspirantes seleccionados para ingresar al CU se incorporarán en septiembre de 2026 a la sede central de la UCM, mientras que los radicados en Sagua la Grande lo harán en la Facultad de Ciencias Médicas de ese municipio.

Según Moré Mir, el ciclo contempla dos etapas: la primera, de septiembre de 2026 a marzo de 2027, consiste en cursar el duodécimo grado en las instalaciones del CU, con un programa complementario de orientación vocacional y profundización en asignaturas afines a la carrera; y la segunda etapa, propedéutica, con una duración de ocho semanas (de abril a junio de 2027), preparará intensivamente a los estudiantes en contenidos introductorios afines a sus futuras especialidades.

Durante el curso escolar, los alumnos que decidan no continuar en el CU deberán solicitarlo por escrito y regresarán a su preuniversitario de origen; en caso de conductas inadecuadas o indisciplinas que sobrepasen las normas de la UCM, las facultades podrán solicitar la baja del educando, con previa comunicación a la Dirección Provincial de Educación, señaló.

El Colegio Universitario de la UCM de Villa Clara fue inaugurado en mayo de 2025 y ya cuenta con su primer curso académico en desarrollo; esta institución responde a la necesidad de fortalecer la formación vocacional y la preparación integral de estudiantes con alto potencial académico, interesados en carreras prioritarias para el Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, fundada en 1976 como parte del proceso de universalización de la educación superior en Cuba, ha formado a miles de profesionales que hoy laboran en dentro y fuera del país, en correspondencia con el principio revolucionario de garantizar el derecho del pueblo a la salud.