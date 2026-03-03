Anuncian ganadores de premios provinciales de periodismo en Villa Clara

Santa Clara, 2 mar (ACN) Como parte del inicio por la Jornada de la Prensa Cubana en Villa Clara, la Unión de Periodistas de Cuba del territorio (UPEC-VC) anunció hoy la ganadora del premio provincial Roberto González Quesada por la obra de la vida, otorgado por voto mayoritario del jurado a Hilda Georgina Cárdenas Conyedo, insigne promotora del Grupo Guamo de la Dirección Provincial de Cultura y colaboradora de la televisión en la central geografía.

Por su parte, de los 10 postulantes al Ifraín Sacerio Guardado por la obra del año 2025, galardonaron al reportero Yadán Crecencio Galañena León de la corresponsalía provincial de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) (categoría impreso y agencia), Oscar Salabarría Martínez, corresponsal de Radio Rebelde (radio y ciberperiodismo), Mariley García Quintana del telecentro Telecubanacán (audiovisual), y Alfredo Martirena Hernández de la Editora Vanguardia (comunicación gráfica).

La cultura y su representación televisiva en general tienen el gran reto de visibilizar el quehacer diario de forma innovadora, esa debe ser siempre la aspiración para quienes incursionan en el sector y, en función de eso, seguimos apostando por una mejor prensa desde Villa Clara, declaró en exclusiva a la ACN Cárdenas Conyedo, también ganadora de la Distinción por la Cultura Cubana otorgada en 2018 por el Consejo de Estado.

Beatriz Hernández García, vicepresidenta de la UPEC-VC, señaló que, como peculiaridad del certamen y a diferencia del resto del país, se entregó por cuarta vez el galardón a la obra del año en la categoría investigación científica, para reconocer el aporte de la ciencia al desarrollo de los medios en la región.

En esta ocasión, precisó, lo mereció Galañena León, quien también se desempeña como profesor de la Universidad de Cienfuegos, por los estudios derivados de su tesis doctoral sobre la determinación de indicadores de calidad del discurso periodístico cubano, defendida en la Universidad de La Habana en diciembre de 2025, cuyos resultados tienen amplia aplicación en la docencia y la praxis profesional.

Agregó que la mayor utilidad de los premios provinciales, más allá del estímulo material que representan, es reconocer el trabajo sostenido de los colegas, ahora devenidos paradigmas del gremio en la región, sobre todo porque muestran la productividad y el valor de los trabajos publicados durante los 12 meses del período anterior.

En el caso específico de la categoría de radio, el fallo mayoritario del jurado estuvo condicionado por la impresionante laboriosidad, la maestría en la realización sonora y la ardua investigación para obtener datos de Salabarría Martínez durante 2025, explicó Grettel Rodríguez Bazán, presidenta del jurado y profesora de la carrera de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV).

Asimismo, aseguró que se tuvo en consideración, además del rigor técnico de los productos comunicativos, el impacto social de los temas y su abordaje ajustado a la realidad provincial.

En el contexto de las celebraciones por la actual Jornada de la Prensa en la ciudad de Marta Abreu y el Che, la UPEC-VC también prevé anunciar los resultados del concurso Mario Rodríguez Alemán, mediante el cual se premiarán los más relevantes géneros (informativos, de opinión e interpretativos) puestos en competencia desde el pasado 28 de enero, en homenaje al 173 natalicio de José Martí y al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Como parte de los jurados por formatos, sobresalen importantes figuras de los medios del territorio como Minoska Cadalso Navarro y Alexander Jiménez Díaz (galardonados en 2020 y 2023, respectivamente, con el Roberto González Quesada por la obra de la vida), así como la doctora en Ciencias Pedagógicas Rodríguez Bazán.

La Unión de Periodistas de Cuba en Villa Clara cuenta con cerca de 190 afiliados distribuidos en 12 delegaciones de base: Emisora Provincial de Radio CMHW, ACN y corresponsales nacionales, Editora Vanguardia, Telecubanacán, Estereocentro, Radio Sagua, Sagua Visión, Radio Caibarién, Centro Norte TV, Radio Arimao, Radio Placetas y la UCLV.