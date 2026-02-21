Otorgan de forma temporal licencias de operación del transporte a vehículos eléctricos

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de la República de Cuba, emitió la Instrucción no. 1 de 2026 para el otorgamiento de Licencias de Operaciones de Transporte (LOT) a personas naturales poseedoras de ciclomotores, motocicletas y triciclos eléctricos, de manera excepcional y temporal, informó la web del Portal del Gobierno de Plaza de la Revolución.

La disposición atendió solicitudes de autoridades locales y tomó en cuenta que en los territorios existen ciclomotores, motocicletas y triciclos eléctricos sin matrícula, situación que dificulta su incorporación al sistema de transporte y su contratación según prioridades territoriales.

El documento establece que los titulares deberán acreditar la legalidad del vehículo y portar la categoría A de la Licencia de Conducción. En ausencia de matrícula, se tomará el número de chasis como referencia temporal.

La tramitación de la LOT se realizará según lo dispuesto en la Resolución 140 de 2024, con las excepciones previstas en la nueva instrucción. Los conductores deberán portar la licencia emitida para efectos de control en la vía.

Las autoridades del transporte, junto a los Centros de revisión técnica automotor, facilitarán la inspección reglamentaria de estos vehículos en cabeceras provinciales y municipios, garantizando la seguridad de pasajeros y cargas.

El precio de los servicios de transportación será definido por los órganos locales del Poder Popular en coordinación con los titulares, según el tipo de servicio.

La licencia tendrá carácter municipal, excepto en La Habana donde será provincial, y se otorgará por un período de un año, durante el cual los titulares deberán cumplir los requisitos previstos en el reglamento de las LOT.

La Instrucción no. 1 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, precisó el Ministerio de Trasporte.