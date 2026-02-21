Ofrece Banco de Crédito y Comercio en Villa Clara facilidades a beneficiarios de la seguridad social

Ante la situación actual del país, el Banco de Crédito y Comercio en Villa Clara ofrece facilidades para el cobro de la seguridad social.

Yanet Méndez Castillo, gestora de Comunicación y Marketing en la dirección provincial de Bandec, aseguró que en los casos de los beneficiarios de la seguridad social que se les dificulte asistir al banco para recibir la pensión, podrán designar a un tercero para realizar esta operación.

Para ello, explicó, será necesaria la declaración jurada del cliente. Es decir, un autorizo, donde se ubique su nombre y apellidos, así como el de la persona designada para efectuar el cobro, el carné de identidad de ambos, y sus respectivas firmas.

Con este documento se podrá efectuar el cobro de la seguridad social en todas las sucursales de Bandec en Villa Clara.