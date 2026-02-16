Viceministro del Minrex denuncia guerra económica contra Cuba

l portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Fernández de Cossío declaró que medios estadounidenses como The Wall Street Journal y The Economist describen la situación de Cuba sin imparcialidad, mostrando entusiasmo por las dificultades del país y omitiendo juicios críticos sobre el agresor.

El funcionario afirmó que la actual coyuntura es consecuencia de una política de hostilidad prolongada, caracterizada por acciones desproporcionadas, despiadadas y asimétricas, que buscan debilitar la economía y la sociedad cubanas.

Señaló que, pese a los retos, Cuba cuenta con la experiencia acumulada en defensa propia frente a 67 años de agresión imperialista, así como con un sistema de justicia social que permite adoptar medidas equitativas para proteger a la población.

Destacó además que el modelo socialista cubano facilita la asignación prioritaria de recursos, incentiva la solidaridad y moviliza la voluntad nacional para enfrentar los desafíos actuales.

El viceministro también resaltó desde su perfil en Facebook la carta difundida por The People’s Forum, firmada por artistas y personalidades como Jane Fonda, Ed Harris, Indya Moore, Silvio Rodríguez, Roger Waters y Tatiana Maslany, quienes exigieron el fin de la política de asfixia contra Cuba.

Según ese documento, el bloqueo petrolero impuesto por la administración estadounidense amenaza con cerrar hospitales y escuelas, mientras organizaciones solidarias envían generadores y paneles solares para garantizar el suministro eléctrico en centros de salud.