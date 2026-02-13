Premio Nacional de Periodismo Histórico por la obra de la vida a José Antonio Fulgueiras

Nos da una alegría y un gran orgullo enorme que el jurado, integrado entre la Upec y la Unión de Historiadores, reconozca la obra en defensa de la historia de Cuba de este cronista y periodista excepcional que ya ostenta el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de su vida.

José Antonio Fulgueiras es un apasionado de la historia cubana, no solo de la gran historia, con sus hechos y personalidades relevantes, de los cuales ha escrito mucho y con ese desenfado distintivo de su obra profesional, sino además del menos abordado ángulo de la cotidianeidad, de esos hechos que para algunos pueden ser menores, pero sin los cuales no se teje la grandeza de un país y de su gente, sometidas ahora mismo a un escarnio criminal por los enemigos históricos de su pueblo.

Cuando le llamamos, para darle la buena nueva tuvo una reacción a tono con la fiebre beisbolera: ¡Batazooo con las las bases llenas!

Ese es José Antonio Fulgueiras, el colega y patriota que todo lo digiere y extiende con peculiar y admirable cubanía. Su solo sobrenombre lo describe para estos y todos tiempos: Machete.

Actas de los jurados del Concurso Nacional de Periodismo Histórico 2025

Asimismo, extendemos la felicitación al periodista Oscar Salabarría Martínez, quien obtuvo Mención en la categoría de Radio por su trabajo «La primera autodefensa de Fidel».