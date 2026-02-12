Torneo comunitario de futbol en Caibarién rinde homenaje a “Riquiriki”

En Caibarién dio inicio a un Torneo de Fútbol Comunitario dedicado a la memoria de Juan Ramón Ariosa (Riquiriki), uno de los futbolistas más queridos y recordados de la localidad.

Según dio a conocer José Luis Montiel.

El certamen reúne a seis equipos: El Pilar, Calle 5ta, Van Troi, Puerto Arturo, Benfica y un conjunto proveniente de Remedios.

Se juega de martes a sábado, con un desafío diario en el horario de la tarde como una de las acciones para mantiene viva la pasión futbolera en la comunidad.

En la primera jornada, el conjunto de Calle 5ta se impuso al Pilar con marcador de 2-1, según el propio Montiel, dando así el primer golpe de autoridad en el torneo.

El homenaje con el balón en la localidad no solo busca la competencia deportiva, sino también honrar la trayectoria y legado de Riquiriki, quien dejó huella en generaciones de futbolistas y aficionados de Caibarién. La iniciativa refuerza el sentido de pertenencia y la tradición futbolística en el municipio.

Expectativas

Se espera que el torneo se convierta en un espacio de encuentro comunitario, donde los aficionados a este deporte pueden llegarse al terreno de fútbol en el territorio y así disfrutar del talento local futbolístico.

Imagen: Tomadas de Inder Caibarién.