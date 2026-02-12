Destaca directivo de Salud en la provincia resultados y metas del hospital de Caibarién

Imagen de Archivo.

El hospital general docente María del Carmen Sozaya de Caibarién es uno de los pocos de la provincia que logra cumplir su plan de consultas y han disminuido las quejas a pesar de que atienden un amplio número de pacientes incluso de otros municipios.

Los problemas existen en cada esfera de la sociedad, en Salud se suma la carencia de abastos médicos y lo serio del trabajo para salvar vidas. Sin embargo, se muestra el esfuerzo diario y al cierre del pasado año destacó el buen desempeño del colectivo de esta unidad. Así detalló el doctor Celestino Fusté Jiménez, al frente del departamento de hospitales en la Dirección Provincial de Salud.

Al analizar las dificultades que pueden convertirse en metas para este 2026, el doctor Fusté Jiménez convocó a motivar a los trabajadores, incentivar la creatividad y trabajar siempre en equipo.

Imagen: Archivo CMHS.