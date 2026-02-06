Pleno extraordinario del Partido debate prioridades estratégicas para vida económica y política de Santa Clara

En medio de la situación excepcional que vive Cuba, tras las recientes medidas aprobadas por el presiente Donald Trump para asfixiar la economía y colapsar la vida en la Isla, se desarrolló el pleno extraordinario del Comité Municipal del Partido en Santa Clara.

El encuentro estuvo presidido por autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia, miembros de la organización política, presidentes de consejos populares, cuadros y directores de empresas del sector estatal y no estatal.

El debate permitió el análisis del cumplimiento de los acuerdos del XI Pleno del Comité Municipal del Partido y las prioridades establecidas para asegurar su concreción en el presente año.

Entre ellas sobresalieron el crecimiento en organizaciones de base, el control de las tareas de la militancia, el trabajo sostenido en las comunidades en transformación, el chequeo de la atención a los jóvenes de manera integral y la producción de alimentos como asunto de seguridad nacional.

Aspectos decisivos resultaron la necesidad de increntar el uso del pago en línea y las pasarelas de pago, la exportación de carbón, tabaco torcido y en rama, miel de abeja, plátano, frijol, aguacate y boniato.

Diamela López Valdés, secretaria del Comité Municipal del Partido en Santa Clara, aseguró que urge concretar nuevos encadenamientos productivos e incentivar las producciones alternativas. Enfatizó en la entrega de tierras ociosas a 54 entidades que no poseen autoconsumo y a las 10 cooperativas que no poseen tierras de uso colectivo.

De igual forma explicó, que la misión fundamental se halla en aumentar los proyectos de cambio de matriz energética, que ahora mismo benefician al sector de la salud.

Los presentes abogaron también por el reconocimiento de la labor del coordinador político en medio de la aguda crisis económica en la geografía nacional, la defensa de la patria en cada consejo popular y el papel de los militantes en las zonas de residencia.

Susely Morfa González, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia reconoció que “este es un tiempo de unir fuerzas, tanto del sector estatal como el no estatal, de establecer prioridades, de trabajar incondicionalmente para buscar alternativas para viabilizar la vida de los cubanos y sobrevivir a la situación actual del país”.

Morfa González afirmó que lo primero es que todos los cuadros deben ser ejemplo de convicción y patriotismo. Convocó a ser consecuentes con el tiempo que se vive, a estar a pie de obra hasta la hora que sea necesaria. «En estos tiempos se requieren más personas que trabajen y transformen y menos que critiquen y cuestionen».

La miembro del Comité Central señaló que la guardia en los centros laborales se impone, así como el resguardo y custodia de los recursos que se tienen para beneficio del pueblo. En sus palabras, el presidente del consejo popular en cada demarcación y su responsabilidad movilizativa resulta clave.

Será indispensable además, la limpieza y chapea de los entornos, la siembra de áreas de autoconsumo en cada entidad y la recogida de basura mediante vehículos de tracción animal.

Yansy Diaz Jiménez, intendente de la Asamblea Municipal de Santa Clara, destacó que hay que cambiar sistemas de trabajo, y chequear desde la base su cumplimiento.