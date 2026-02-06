Avanza campaña de declaración jurada 2026 con un sistema tributario renovado

En todo el país ya está en marcha la campaña de declaración y pago de tributos del año 2026, la cual tiene como objetivo fundamental la recaudación de los aportes al Presupuesto del Estado, fuente de ingresos esencial para financiar los gastos públicos y contribuir al crecimiento económico de la nación.

En el municipio de Quemado de Güines, la campaña ha comenzado con paso firme, según confirmó Marlén Castillo Blondin, directora de la Oficina de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio.

La campaña de declaración jurada y pago de tributos en Quemado de Güines, al igual que en toda Cuba, se inauguró oficialmente el pasado 9 de enero. En el acto de inicio participaron los actores económicos del territorio, tanto estatales como no estatales: mipymes, TCP, artistas y los trabajadores de la ONAT.

Castillo Blondin añadió que «en esa oportunidad, también reconocimos a los contribuyentes estatales y no estatales que más han aportado a la recaudación municipal. Hasta el momento, la campaña marcha favorablemente, destacándose el sector agropecuario, que tradicionalmente en nuestro municipio culmina sus obligaciones antes del 28 de febrero. Es importante señalar que nuestros contribuyentes se están acogiendo al beneficio del pronto pago».

Castillo Blondin aseguró que un gran número de contribuyentes en el municipio se acogen a los beneficio del pronto pago. Foto de la autora.

—Directora, en diciembre la ONAT anunció tres nuevos decretos para perfeccionar la gestión tributaria ¿Podría hablarnos sobre las modificaciones más significativas?

«Como parte del perfeccionamiento de la administración tributaria, se implementaron varias modificaciones legales. Entre los cambios más significativos se encuentran: el incremento en las cuantías de las multas por incumplimientos formales dentro del régimen sancionador; la obligatoriedad de usar el Número de Identificación Tributaria (NIT) en todos los documentos con trascendencia fiscal; y la aprobación del domicilio virtual, que es un medio electrónico, como un correo, para notificar a los contribuyentes».

«Asimismo, se quintuplicó el monto del impuesto por la propiedad o posesión de transporte terrestre. Por otra parte, se estableció un nuevo beneficio: un descuento del cinco por ciento por pronto pago en el impuesto sobre la propiedad y uso de embarcaciones para quienes paguen antes del 28 de febrero».

La actual campaña se desarrolla en el marco de una actualización del sistema de gestión tributaria cubano, que se adecúa a la realidad económica del país. Las modificaciones recientemente implementadas buscan perfeccionar el proceso, haciendo que sea más claro, eficiente y acorde con el contexto económico de la nación.

