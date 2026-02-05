jueves, febrero 5, 2026
Lo último:
Destacadas

Unión Eléctrica informa caída parcial del SEN en la zona oriental

Tomado de Cubadebate

Siendo las 20:54 de la noche ocurre un fallo en la subestacion Holguín 220 kV que provocó la desconexión del Sistema eléctrico en la zona oriental dejando sin servicio parcialmente a la provincia de Holguín y afectadas totalmente las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Con la desconexión salen de servicio la unidad de la CTE Felton, los motores de Moa y las unidades 3 y 5 de Rente.

En estos momentos se preparan los protocolos de restauración de la zona oriental para garantizar su nueva conexión al SEN, los arranques de las unidades antes mencionadas y el restablecimiento de la carga afectada por el evento .

Tomado de Cubadebate

Tomado de Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Publica noticias y análisis con un tratamiento objetivo de los hechos. Muestra los intereses que el poder global oculta para mantener sus privilegios. UCI, La Habana, Cuba. editor@cubadebate.cu

También te puede gustar

EN FOTOS: El mundo recibe el 2023 entre buenos deseos, fuegos artificiales y celebraciones masivas

Tomado de CubaSí

Los autoanticuerpos desencadenan complicaciones

Tomado de Granma

En Cuba, tolerancia cero ante la violencia de género

Tomado de Granma

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *