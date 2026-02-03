martes, febrero 3, 2026
Lo último:
Deportes

Toman ventaja Tigres y Tiburones en las semifinales de la Copa de beisbol Enrique Eduardo Carvajal

Oneldys Santiago

Los equipos Tigres y Tiburones, dieron el primer golpe en la semifinales de la segunda Copa de béisbol Enrique Eduardo Carvajal, que organiza el municipio de Caibarién, al imponerse en sus respectivos duelos frentes a Titanes y Súper Frikis, respectivamente en el Estadio, Heriberto Duquesne de Remedios.

Según dio a conocer José Luis Montiel director del torneo, en el primer choque Los Tigres representantes de la Octava Villa, superaron a los Titanes de Caibarién, cuatro carreras por dos. Si por su parte los Tiburones se adelantaron a los Súper frikis por pizarra final de seis carreras por cuatro. El Triunfo desde el montículo correspondió a Yairon Mesa mientras que Yosley Hernández cargó con la derrota.
La ofensiva de LOS Tiburones de Caibarién tuvo como figuras destacadas a Jonathan Montenegro quien conectó cuatro imparables y Fran Carlos Reyes con dos hits.
El propio Montiel confirmó que el próximo domingo 8 de enero se disputarán los segundos partidos de esta semifinales de tres al mejor en dos y tendrá como sede el estadio Humberto Jordán Gallo del Reparto Pilar en la Villa Blanca. Se ganaron Tigres y Tiburones asegurarán su paso a la final, en caso contrario el domingo 15 de febrero se definirán los finalistas de la justa beisbolera.

Imagen:

Oneldys Santiago

Oneldys Santiago

Periodista de la emisora Radio Caibarién

También te puede gustar

La actuación de Cuba en Tokio 2020

Oneldys Santiago

Clasificación al rojo vivo en la Segunda Copa de Béisbol Enrique Oduardo Carvajal

Oneldys Santiago

Judo con primera medalla de Cuba en Parapanamericanos juveniles

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *