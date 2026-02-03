Toman ventaja Tigres y Tiburones en las semifinales de la Copa de beisbol Enrique Eduardo Carvajal

Los equipos Tigres y Tiburones, dieron el primer golpe en la semifinales de la segunda Copa de béisbol Enrique Eduardo Carvajal, que organiza el municipio de Caibarién, al imponerse en sus respectivos duelos frentes a Titanes y Súper Frikis, respectivamente en el Estadio, Heriberto Duquesne de Remedios.

Según dio a conocer José Luis Montiel director del torneo, en el primer choque Los Tigres representantes de la Octava Villa, superaron a los Titanes de Caibarién, cuatro carreras por dos. Si por su parte los Tiburones se adelantaron a los Súper frikis por pizarra final de seis carreras por cuatro. El Triunfo desde el montículo correspondió a Yairon Mesa mientras que Yosley Hernández cargó con la derrota.

La ofensiva de LOS Tiburones de Caibarién tuvo como figuras destacadas a Jonathan Montenegro quien conectó cuatro imparables y Fran Carlos Reyes con dos hits.

El propio Montiel confirmó que el próximo domingo 8 de enero se disputarán los segundos partidos de esta semifinales de tres al mejor en dos y tendrá como sede el estadio Humberto Jordán Gallo del Reparto Pilar en la Villa Blanca. Se ganaron Tigres y Tiburones asegurarán su paso a la final, en caso contrario el domingo 15 de febrero se definirán los finalistas de la justa beisbolera.

