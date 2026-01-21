Convocan a evento Infancia y Comunicación 2026: Pensar el futuro (+Audio)

Con el apoyo del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS Cuba), el canal Cubavisión El canal de todos y el acompañamiento de UNICEF Cuba, el proyecto Creativa convoca a participar en el evento 𝕀𝕟𝕗𝕒𝕟𝕔𝕚𝕒 𝕪 ℂ𝕠𝕞𝕦𝕟𝕚𝕔𝕒𝕔𝕚𝕠́𝕟 𝟚𝟘𝟚𝟞: ℙ𝕖𝕟𝕤𝕒𝕣 𝕖𝕝 𝕗𝕦𝕥𝕦𝕣𝕠.

Tendrá lugar entre el 𝟏𝟏 𝐲 𝐞𝐥 𝟏𝟑 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, en el Centro a+ espacios adolescentes, en La Habana Vieja.

El objetivo: compartir datos, contenidos comunicativos de calidad, buenas prácticas y proyectos que tiendan a proteger los derechos de la infancia con un enfoque hacia el futuro.

Los trabajos deberán proponer ideas y resultados en torno a las siguientes temáticas:

• La protección de los derechos de la infancia ante los cambios demográficos, las migraciones, el envejecimiento poblacional,

• La creación de acciones y la aplicación de políticas con vistas a proteger el futuro de la infancia ante las crisis climáticas y medioambientales,

• Las tecnologías de avanzada para el desarrollo de las poblaciones más jóvenes.

La aplicación del Código de la niñez, la adolescencia y la juventud será el eje transversal del todo el desarrollo y los debates del evento, alrededor de lo cual se deben enfocar todas las discusiones y propuestas.

La cuota de inscripción consiste en una donación de material reciclable o reutilizable, que se debe abonar al momento de la entrada al taller, y que contribuirá a enlazar el evento con acciones de activistas ambientales de la comunidad y otras instituciones. La misma, garantizará la participación en todas las sesiones del evento y el certificado acreditativo de la capacitación.

Se podrá inscribir en calidad de ponente o participante, para lo cual debe llenar el formulario, en el siguiente enlace, antes del domingo 15 de febrero de 2026:

Ir al enlace de inscripción.

Más información:

Información y acreditación: Dania Calvo Planas, 52015682.

Aseguramiento logístico: María del Carmen Medina Ayón, 52162037.

Organización general: Regla Bonora Soto, 59987519.

La comisión organizadora ponderará la participación de las personas que presenten experiencias de alianzas exitosas para la realización de su trabajo en función con los temas del evento.

Imagen: Creativa.