miércoles, enero 14, 2026
Lo último:
Principales

Presidente cubano firma libro de condolencias y rinde homenaje a héroes caídos en defensa de Venezuela

Tomado de Cubadebate

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, firmó este martes el Libro de Condolencias abierto en la Embajada de Venezuela en La Habana, en homenaje a los héroes y mártires de Venezuela y Cuba que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de esa hermana nación, durante el criminal ataque y secuestro contra el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y su compañera, la primera combatiente Cilia Flores, ocurrido el pasado 3 de enero.

“Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”, escribió el mandatario cubano.

En su mensaje, Díaz-Canel extendió “nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”.

“Ante las amenazas del Imperio yanqui ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez”, afirmó el presidente cubano, quien concluyó su mensaje ratificando “Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!”.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular firma el libro de condolencias. Foto: Presidencia Cuba.

El acto contó con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC); Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC; y el embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro.

El Libro de Condolencias ha sido firmado durante estos días por autoridades cubanas, miembros del Cuerpo Diplomático y nuestro pueblo, conmocionado desde la madrugada del 3 de enero por el ataque criminal y secuestro del presidente Maduro y su compañera Cilia.

Firma del libro por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. Foto: Presidencia Cuba.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Foto: Presidencia Cuba.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC). Foto: Presidencia Cuba.

Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC. Foto: Presidencia Cuba.

El embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro junto al mandatario cubano. Foto: Presidencia Cuba.

En su mensaje, Díaz-Canel extendió “nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”. Foto: Presidencia Cuba.

“Ante las amenazas del Imperio yanqui ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez”, afirmó el presidente cubano. Foto: Presidencia Cuba.

El Libro de Condolencias ha sido firmado durante estos días por autoridades cubanas, miembros del Cuerpo Diplomático y nuestro pueblo, conmocionado desde la madrugada del 3 de enero por el ataque criminal y secuestro del presidente Maduro y su compañera Cilia. Foto: Presidencia Cuba.

(Con información de Presidencia Cuba)

Tomado de Cubadebate

Tomado de Cubadebate

Medio de información alternativa que alerta sobre campañas de difamación contra Cuba. Publica noticias y análisis con un tratamiento objetivo de los hechos. Muestra los intereses que el poder global oculta para mantener sus privilegios. UCI, La Habana, Cuba. editor@cubadebate.cu

También te puede gustar

Díaz-Canel: «Entre los revolucionarios, los comunistas vamos al frente»»

Tomado de Granma

Después de la tormenta… el país que nos debemos

Tomado de Granma

Contundente respaldo de la comunidad internacional contra el bloqueo

Tomado de Cubadebate

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *