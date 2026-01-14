Presidente cubano firma libro de condolencias y rinde homenaje a héroes caídos en defensa de Venezuela

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, firmó este martes el Libro de Condolencias abierto en la Embajada de Venezuela en La Habana, en homenaje a los héroes y mártires de Venezuela y Cuba que ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía de esa hermana nación, durante el criminal ataque y secuestro contra el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros y su compañera, la primera combatiente Cilia Flores, ocurrido el pasado 3 de enero.

“Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”, escribió el mandatario cubano.

En su mensaje, Díaz-Canel extendió “nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”.

“Ante las amenazas del Imperio yanqui ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel y de Chávez”, afirmó el presidente cubano, quien concluyó su mensaje ratificando “Honor y gloria a nuestros héroes. ¡Patria o Muerte! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre!”.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular firma el libro de condolencias. Foto: Presidencia Cuba.

El acto contó con la presencia de Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, primer Ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC); Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC; y el embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro.

El Libro de Condolencias ha sido firmado durante estos días por autoridades cubanas, miembros del Cuerpo Diplomático y nuestro pueblo, conmocionado desde la madrugada del 3 de enero por el ataque criminal y secuestro del presidente Maduro y su compañera Cilia.

Firma del libro por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz. Foto: Presidencia Cuba.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Foto: Presidencia Cuba.

Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC). Foto: Presidencia Cuba.

Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC. Foto: Presidencia Cuba.

El embajador venezolano en Cuba, Orlando Maneiro junto al mandatario cubano. Foto: Presidencia Cuba.

