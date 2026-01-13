Recibe Policlínico villaclareño donativo de insumos médicos

La donación, realizada por el músico Nachito Herrera, incluye equipos médicos, mobiliario clínico y no clínico, material gastable y sanitario.

El Policlínico Comandante Manuel Piti Fajardo, del Consejo Popular de Vueltas, en el municipio de Camajuaní; recibió un donativo de insumos médicos de la organización de ayuda humanitaria MATTER, con sede en los Estados Unidos, dedicada a la promoción del bienestar y el cuidado de las personas.

Dicha organización, representada por el pianista Nachito Herrera y Aurora González, hizo llegar mediante la MIPYME camajuanense de distribución y transportación «Máxima Cubano», insumos y equipos médicos, mobiliario clínico y no clínico, material gastable y sanitario, al decir del Doctor Leonardo Alvarez Carvajal, director de la institución de salud.

La Doctora Raisa Lok, Especialista de Relaciones Internacionales y donaciones en la Dirección Provincial de Salud en Villa Clara, aseguró que el donativo de 26 mil libras de suministros y equipos médicos recibido por el Policlínico Manuel Piti Fajardo de Vueltas en Camajuaní, está valorado en 525 mil dólares.

La MIPYME «Máxima Cubano» donó al Policlínico de Vueltas una computadora para uso de los distintos programas de salud que brinda la institución, según declaraciones de Yilena Pérez, Gestora Comercial de la misma.

Ganador de importantes premios internacionales, el pianista artemiseño de pura cepa Nachito Herrera, residente desde hace más de veinte años en el exterior, asistirá próximamente al Festival Jazz Plaza.

En febrero pasado, ya había realizado una donación similar a nombre de un grupo de dignos cubanos residentes en Estados Unidos, destinada al Hospital Provincial Clínico Quirúrgico «Arnaldo Milián Castro» de Santa Clara. Su gesto se llevó entonces el amor y la imperecedera gratitud de este pueblo.

La provincia lo ha distinguido con «El Zarapico», su máxima distinción cultural, y con el título de «Hijo Ilustre de Santa Clara». Ambos honores lo acompañarán, como un recordatorio de sus raíces, cada mañana allá en el lejano Minnesota.

Mientras tanto, los hijos del poblado de Vueltas agradecen una vez más su contribución, desinteresada y altruista.