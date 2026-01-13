martes, enero 13, 2026
Celebran en Región Militar Villa Clara acto de inicio del año de preparación para la defensa 2026

Tomado de CMHW

El acto de inicio del año de preparación para la defensa en este año tuvo lugar en la Región Militar Villa Clara.

Como cada año las Fuerzas Armadas Revolucionarias se mantienen en preparación sistemáticamente para la defensa de nuestra Patria.Celebran en Región Militar Villa Clara acto de inicio del año de preparación para la defensa 2026

El espacio fue oportuno además para entregar un reconocimiento a las unidades militares que se destacaron en el pasado año y a la brigada de pilotos de nuestras fuerzas, que fueron a apoyar a nuestros hermanos de Oriente, tras el paso del Huracán Melissa.Celebran en Región Militar Villa Clara acto de inicio del año de preparación para la defensa 2026

