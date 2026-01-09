Salvador Valdés Mesa en Sancti Spíritus: Controlar no significa prohibir

El vicepresidente de la República de Cuba Salvador Valdés Mesa realizó una visita de trabajo a la provincia Sancti Spíritus para chequear los principales indicadores del funcionamiento de la agricultura en el año que recién culminó y las proyecciones para 2026.

Durante la reunión de trabajo se evaluaron con especial atención la situación del arroz, los granos y la producción porcina. Según José Nazco Gonzalez, delegado del sector en Sancti Spíritus, el plan de siembra de arroz para el presente año es de 31 180 hectáreas entre las áreas especializadas y el sector popular.

Nazco Gonzalez afirmó que los productores del cereal se han sumado a la producción de carbón con destino a la exportación, lo cual se revierte en financiamiento para continuar la producción arrocera. «Es necesario potenciar aun más esta práctica», precisó.

En relación con la plantación a gran escala, se reconoció que resulta fundamental el apoyo de la aviación. En estos momentos se garantiza la fumigación para las primeras 10 000 hectáreas a sembrar.

El vicepresidente cubano conoció que el agua, recurso imprescindible para este cultivo, presenta una situación compleja, pues de un total de 476 millones de metros cúbicos que demanda la producción hoy solo se cuenta con unos 173 millones de metros cúbicos. No obstante, con esas cantidades se puede comenzar la siembra y se espera que en la primavera mejore esta circunstancia.

Para la presente campaña arrocera, explicó el delegado de la Agricultura en Sancti Spíritus, están involucrados todos los municipios de la provincia y el potencial productivo es de 43 000 toneladas de arroz consumo, unas 15 000 toneladas por encima de la demanda del territorio.

Valdes Mesa indicó que tiene que haber control de las producciones agrícolas. «Nosotros sabemos cuánto se siembra, pero tenemos que saber también cuánto se cosecha y, sobre todo, a dónde va la producción final. Controlar no significa prohibir. La idea es que se sume todo el que quiera a producir, cualquiera que sea la forma de gestión, ya sea estatal o privada. De lo que estamos hablando es de tener la información para poder tomar decisiones».

El miembro del Buró Político aseguró que el esquema financiero tiene que cambiar. «La divisa tiene que ir abajo, a donde se forma, para que los productores se puedan aprovisionar de insumos, equipos y todo lo necesario para continuar el proceso productivo».

En relación al desarrollo porcino se conoció que es prioridad la producción de alimentos alternativos. Rolando Perez Sori, director de la empresa porcina espirituana informó que la entidad cuenta con 1783 hectáreas dedicadas a la agricultura, de ellas 488 en administración propia y el resto de productores vinculados.

El directivo precisó que para el presente año pretenden llegar a las 1686 toneladas de cerdo en pie y está en plan superar las 1500 toneladas de carne de cerdo que se registraron en 2025 vinculadas al programa de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Sobre la producción de alimento animal el doctor en Ciencias Enrique Rosendo Pérez, director del CIGB en Sancti Spíritus explicó que hay buenas experiencias con el maíz híbrido transgénico y que existen variedades cubanas de soya con las cuales se han alcanzado muy buenos rendimientos.

Salvador Valdes Mesa realizó la visita de trabajo acompañado por la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia Deivy Pérez Martín, el gobernador provicial Alexis Lorente Jimenez, así como otras autoridades del gobierno, el Partido y la agricultura en el territorio.