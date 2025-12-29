Mensaje a los villaclareños de Susely Morfa González, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en la provincia

La máxima autoridad política de Villa Clara, Susely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, envió este lunes un emotivo mensaje al pueblo villaclareño.

¡Aguerrido pueblo de Villa Clara!

En este cierre de un año de intenso trabajo, los saludamos con profundo orgullo y la certeza de que la unidad y la labor tenaz son nuestro camino irrevocable hacia la victoria.

Que el 2026 nos encuentre, como señaló nuestro primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, priorizando la producción de alimentos, acelerando las soluciones en el Sistema Electroenergético Nacional y dándole autonomía real a la empresa estatal socialista.

Ese es el rumbo concreto para estabilizar nuestra economía y mejorar la vida cotidiana, un compromiso que asumimos con serenidad, realismo y un sentido de urgencia inquebrantable.

El próximo año trae una motivación entrañable que cala en nuestros corazones: el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Su legado de lucha y fe en el pueblo será la brújula que nos guíe. Recordamos con especial emoción en estas fechas también el triunfo del primero de enero, que sembró para siempre la semilla de la libertad en nuestra patria. En su honor, y siguiendo el ejemplo del Che, libertador de esta tierra, redoblaremos el esfuerzo en la zafra, en los campos, en cada tarea para el desarrollo local y nacional.

«¡Villaclareños, vencedores de dificultades y obstáculos!», reafirmamos la felicitación por los logros del año que termina y la confianza en su capacidad para hacer de cada problema una solución. Que el 2026 nos encuentre más unidos que nunca, honrando con hechos nuestra historia.

¡Hasta la victoria siempre!

¡Feliz 2026!

¡Viva Fidel!

¡Viva esta tierra libre y toda Cuba!