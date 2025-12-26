Insisten en calidad de servicios con el programa de perfeccionamiento del médico y enfermera de la familia

El Programa de perfeccionamiento del médico y la enfermera de la familia en Caibarién ha puesto intención ante todo en lograr la estabilidad de sus profesionales para alcanzar la calidad en los servicios al pueblo.

La organización objetiva del recurso humano es fundamental en ello pues así logran la estabilidad mínima en cada uno de los consultorios del municipio. Así dijo la doctora Ilianet Hernández González, jefa de la sección de atención primaria en la Dirección general de Salud.

Agregó que dan seguimiento además a la proyección comunitaria con lo cual logran que los pacientes reciban las consultas especializadas regionales o provinciales en ambos policlínicos con frecuencia mensual, pues este municipio no tiene profesionales de esas ramas.

Importancia otorgan a la superación de médicos y enfermeras con la categorización docente, las investigaciones y maestrías.

En el año 2025 el programa se ha visto limitado en su accionar con el déficit de insumos, medicamentos y recurso humano, ante ello igual toman estrategias minimizar esta situación priorizando los consultorios de mayor complejidad y su lejanía.

La calidad en la atención al pueblo, esencia del programa de perfeccionamiento del médico y la enfermera de la familia, acciones en marcha y el control a los resultados.

Imagen: de la autora.