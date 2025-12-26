Dispararán salvas de artillería por aniversario de la Revolución

A las 12 de la noche del 31 de diciembre se dispararán 21 salvas de artillería desde la fortaleza San Carlos de la Cabaña, en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) informó desde sus redes sociales que la ceremonia militar, tradicional en la capital, se efectuará con la participación de la población desde el complejo de museo histórico-militar Morro-Cabaña.

Durante las prácticas a realizar este 26 de diciembre en horas de la noche, se escucharán detonaciones en distintos puntos de la ciudad.

Para asistir al acto principal, la fortaleza abrirá sus puertas desde las 23:00 horas del propio día 31.

La institución armada convocó además a los jóvenes varones nacidos en el año 2010 a formalizar su inscripción en el registro militar. Este proceso constituye el primer paso para la posterior incorporación al Servicio Militar Activo.