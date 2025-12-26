Diseña Villa Clara viviendas a partir de contenedores metálicos

La Empresa Electromecánica de Villa Clara, perteneciente al Ministerio de la Construcción, avanza en la ejecución un proyecto dirigido a fabricar 20 viviendas a partir de la reutilización de contenedores metálicos, iniciativa que contribuirá a fortalecer el fondo habitacional del territorio.

Especializada en estructuras metálicas e inversiones hidráulicas, la entidad ya cuenta con el 90 por ciento de los recursos necesarios para la concepción de estas casas, cuya distribución será coordinada por el Gobierno provincial.

Este es un encargo de país que asumimos con la voluntad y la capacidad que siempre nos caracteriza, declaró a la ACN Justo Rodríguez Gattorno, director del centro, quien también explicó que, aunque el ritmo de avance ha estado condicionado por la disponibilidad de materiales, el proyecto demuestra la versatilidad del colectivo.

Aracelys Machado Hurtado, especialista en servicios integrales de la empresa, destacó que la reconversión de estos módulos implica un trabajo de ingeniería y soldadura de precisión para garantizar habitabilidad, seguridad y confort, transformando contenedores industriales en espacios residenciales totalmente equipados.

La medida ha generado gran expectativa entre la población, pues se trata de una alternativa que no solo evidencia la innovación tecnológica y la capacidad creativa del equipo de trabajo, sino que también contribuye a paliar el deterioro del fondo habitacional de la central geografía, aseguró.

María de los Ángeles Pérez, residente en el reparto Escambray de Santa Clara, comentó que cualquier solución nueva y bien hecha es bienvenida, sobre todo si acelera la respuesta a familias que llevan algún tiempo esperando por un techo digno.

El proyecto se inserta en una estrategia más amplia de innovación en la construcción, que en Cuba ha explorado también el uso de materiales reciclados y prefabricados para enfrentar el déficit de viviendas, siempre priorizando la resistencia estructural requerida según las normas de seguridad del país, informó Rodríguez Gattorno.

La Empresa Electromecánica de Villa Clara, reconocida como tal hace solo dos años, tiene por objeto social principal la construcción y montaje de estructuras metálicas, especialmente dirigidas a obras del sector hidráulico en toda Cuba.

Con una plantilla de 171 trabajadores, de los cuales 36 son mujeres y alrededor del 20 por ciento jóvenes, la entidad se ha ganado reconocimiento a lo largo y ancho de la isla por la calidad de su desempeño, lo que la consolida como un centro productivo de referencia nacional.