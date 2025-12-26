Alertó el Banco sobre intento de engaño masivo en redes sociales

El Banco Central de Cuba (BCC) informó que se detectó una campaña de desinformación en redes sociales que promueve falsamente la entrega gratuita de dinero en efectivo a la población, instando a acudir a bancos y sucursales.

La entidad estatal aclaró desde su perfil en Facebook que no existe ningún programa, donación u operación de entrega de efectivo promovida por el Banco ni por el gobierno de Estados Unidos, y calificó el rumor como un delito de engaño masivo que busca crear confusión y alterar el orden público. Según la nota oficial, la información fue difundida por Ignacio Jiménez, también referido como Giménez, quien aseguró que se realizaría una donación masiva de dinero en efectivo, lo cual fue desmentido categóricamente.

Este tipo de campañas pretende aprovecharse de la necesidad de los ciudadanos, subrayó el BCC, y reiteró que todos los servicios financieros se realizan únicamente a través de los canales oficiales establecidos.

La institución exhortó a la población a mantenerse informada por medios oficiales y a denunciar cualquier intento de manipulación que busque generar incertidumbre o afectar la confianza en el sistema financiero nacional.