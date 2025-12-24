Villa Clara: Reconocen a empresas que apoyaron reparación de Hospital Psiquiátrico Provincial

Tras culminar la reparación del Hospital Psiquiátrico Universitario «Dr Luis San Juan Pérez» resultaron reconocidas todas las instituciones partícipes de la obra.

El acto, presidido por Susely Morfa González miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara, sirvió para agasajar a las empresas que donaron desde mesas y sillas, hasta aires acondicionados y camas.

La ceremonia sirvió de escenario para ponderar igualmente a todos los trabajadores que estuvieron presentes día a día en las labores.